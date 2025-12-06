پزشکیان: آب خلیج‌ فارس به اصفهان رسید

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان روز شنبه در آئین افتتاح گام(فاز) نخست پروژه انتقال آب خلیج‌فارس به مجتمع فولاد مبارکه اصفهان که بصورت برخط(آنلاین) برگزار شد، تأکید کرد: با اجرای این پروژه، سهم زیست‌محیطی رودخانه و حقابه مردم منطقه نیز محفوظ خواهد ماند.

وی افزود: تلاش‌های شبانه‌روزی دست‌اندرکاران این ابرپروژه ملی موجب شد تا آب دریا از خلیج‌ فارس به فلات مرکزی و اصفهان برسد.

پزشکیان تصریح کرد: با انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران، نیاز صنایع بزرگ منطقه به آب‌های زیرزمینی نیز کم و سهمیه آنها از زاینده‌رود قطع می‌شود و این امر سهم زیست‌محیطی پایاب رودخانه و مردم منطقه را بطور قابل‌ توجهی حفظ خواهد کرد.

رئیس‌ جمهور با اشاره به رویکرد دولت برای حل بحران آب در کشور گفت: برای حل ریشه‌ای این معضل، تداوم کار کارشناسی توسط اساتید دانشگاه و حرکت بر مدار توسعه پایدار باید مورد توجه مجدانه قرار بگیرد و از این پس بارگذاری های جدید در کنار دریا انجام شود.

پزشکیان خاطرنشان کرد: نگرانی‌های موجود میان استان‌های مختلف در باره منابع آبی قابل‌ درک است و باید با هم‌اندیشی و مشارکت همه آنها و تمکین به نظر تخصصی دانشگاهیان، این چالش‌ ملی بصورت اساسی و بدون تنش مرتفع شود.

وی با تقدیر از عوامل اجرایی این کلان‌پروژه اضافه کرد: انتظار می‌رود با افتتاح پروژه انتقال آب خلیج‌فارس به مجتمع فولاد مبارکه، در آینده نیز دیگر شاهد توسعه نامتوازن صنایع آب‌بَر در منطقه نباشیم و مدیریت منابع به سمت پایداری حرکت کند.