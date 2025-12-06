پزشکیان: آب خلیج‌ فارس به اصفهان رسید

رئیس‌جمهور با اعلام خبر بهره‌برداری از گام(فاز) نخست پروژه انتقال آب خلیج‌ فارس به اصفهان تأکید کرد: با رسیدن آب دریا به صنایع آب‌بَر استان اصفهان، نیاز این بخش به منابع زیرزمینی و برداشت از زاینده‌رود نیز قطع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان روز شنبه در آئین افتتاح گام(فاز) نخست پروژه انتقال آب خلیج‌فارس به مجتمع فولاد مبارکه اصفهان که بصورت برخط(آنلاین) برگزار شد، تأکید کرد: با اجرای این پروژه، سهم زیست‌محیطی رودخانه و حقابه مردم منطقه نیز محفوظ خواهد ماند.

وی افزود: تلاش‌های شبانه‌روزی دست‌اندرکاران این ابرپروژه ملی موجب شد تا آب دریا از خلیج‌ فارس به فلات مرکزی و اصفهان برسد.

پزشکیان تصریح کرد: با انتقال آب دریا به فلات مرکزی ایران، نیاز صنایع بزرگ منطقه به آب‌های زیرزمینی نیز کم و سهمیه آنها از زاینده‌رود قطع می‌شود و این امر سهم زیست‌محیطی پایاب رودخانه و مردم منطقه را بطور قابل‌ توجهی حفظ خواهد کرد.

رئیس‌ جمهور با اشاره به رویکرد دولت برای حل بحران آب در کشور گفت: برای حل ریشه‌ای این معضل، تداوم کار کارشناسی توسط اساتید دانشگاه و حرکت بر مدار توسعه پایدار باید مورد توجه مجدانه قرار بگیرد و از این پس بارگذاری های جدید در کنار دریا انجام شود.

پزشکیان خاطرنشان کرد: نگرانی‌های موجود میان استان‌های مختلف در باره منابع آبی قابل‌ درک است و باید با هم‌اندیشی و مشارکت همه آنها و تمکین به نظر تخصصی دانشگاهیان، این چالش‌ ملی بصورت اساسی و بدون تنش مرتفع شود.

وی با تقدیر از عوامل اجرایی این کلان‌پروژه اضافه کرد: انتظار می‌رود با افتتاح پروژه انتقال آب خلیج‌فارس به مجتمع فولاد مبارکه، در آینده نیز دیگر شاهد توسعه نامتوازن صنایع آب‌بَر در منطقه نباشیم و مدیریت منابع به سمت پایداری حرکت کند.

تبادل نظر
نظرات کاربران
ناشناس
ناشناس
۰۳:۰۳ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
فولاد مبارکه اگر دریا رو داشته باشه زاینده رود رو نابود میکنه،الان یک ماه آب رسیده، اصفهان ولی مدیریت نالایق شده قسمت مردم
ناشناس
ناشناس
۰۰:۴۰ ۱۶ آذر ۱۴۰۴
ایا زاینده‌رود باز خواهد شد که اینشهر مرده زنده شود
ناشناس
ناشناس
۱۸:۳۷ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
نیاکان ما با دست خالی قناتهای چند صد کیلومتری دهها متر زیر زمین حفر میکردن. و ما با اینهمه ابزار و نیروی متخصص شایسته نیست مشکل آب داشته باشيم
ناشناس
ناشناس
۱۸:۱۱ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
بیچاره خلیج فارس! تبعات زیست محیطی این اقدام در اینده معلوم میشه زمانی که دیگه راهی برای چاره نیست
ناشناس
ناشناس
۱۷:۰۹ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
خب پس شاهد136 ساخته میشه الحمدلله
حمد
حمد
۱۶:۱۶ ۱۵ آذر ۱۴۰۴
خدا روحت شاد کند رییسی عزیز ،،،، الحق که شهادت پاداش خدمات با ارزش تو بوده ،،،
