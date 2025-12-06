فرمانده انتظامی استان همدان گفت: فردی که در قالب سرمایه گذاری مواد غذایی ۴۰۰ میلیارد ریال کلاهبرداری کرده بود، شناسایی و دستگیر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- پایگاه خبری پلیس سردار حسین نجفی در تشریح این خبر بیان کرد: در پی وصول یک فقره پرونده از دادسرا مبنی بر کلاهبرداری در قالب سرمایه گذاری در مواد غذایی بررسی موضوع در دستور کار ماموران پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات اولیه مشخص شد متهم از سال ۱۴۰۰ با عنوان فعالیت در زمینه خرید و فروش برنج و حبوبات اقدام به جذب ۴۰۰ میلیارد ریال سرمایه از چندین نفر کرده و با پرداخت چند مرحله سود جزئی از باز پرداخت اصل پول و سود به شکات خودداری و متواری شده است.

فرمانده انتظامی استان همدان افزود: با انجام اقدامات فنی و تخصصی در اقدامی غافلگیرانه متهم در یکی از شهر‌های شمالی دستگیر و به پلیس آگاهی منتقل شد.

سردار نجفی بیان کرد: متهم در تحقیقات به بزه انتسابی اعتراف کرد و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد.