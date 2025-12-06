سریال تاریخی - ماجراجویانه مهیار عیار ۲ با کارگردانی جواد افشار و تهیه کنندگی بهروز مفید به زودی وارد مرحله تولید می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال تاریخی - ماجراجویانه مهیار عیار ۲ با کارگردانی جواد افشار و تهیه کنندگی بهروز مفید به زودی وارد مرحله تولید می‌شود افشار که با ساخت سریال‌های پر مخاطبی چون «گاندو ۱» و «گاندو ۲ در ژانر حادثه ای پلیسی شناخته می‌شود و همچنین مجموعه هایی مانند «سایه سکوت» پول کثیف»، «روزهای زیبا لبه» آتش»، «برادر» و ... را در کارنامه دارد این بار سراغ یک پروژه تاریخی رفته تا تجربه‌ای متفاوت را برای مخاطبان رقم بزند.

مهیار عیار ۲ با طراحی تولید گسترده جلوه های بصری و صحنه‌های مفصل یکی از آثار مهم تلویزیون در حوزه تاریخی محسوب می‌شود و عوامل سازنده وعده داده‌اند روایتی پرتعلیق و تماشایی ارائه کنند.

منبع: سیمافیلم

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
خبرهای مرتبط
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
مرد «سه هزار چهره» در مرحله طراحی فیلمنامه/ سرنوشت احیای «زیرخاکی»، «دودکش» و «نون‌خ» چه می‌شود؟
پخش فصل اول سریال «مهیار عیار» از شبکه فراتر
در پاسخ به سوال باشگاه خبرنگاران جوان؛
سرنوشت پایتخت چه خواهد شد؟/ هنوز برای سریال شش ماهه مهران مدیری زمان‌بندی مشخص نکرده‌ایم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
زمستانی که داغ می‌آید؛ وقتی تلویزیون دوباره مرکز روایت ایران می‌شود
شبکه‌های تلویزیونی سیما پای کار «ایرانِ جان» همراه با «گلستانِ ایران»
فیلم‌برداری فصل سوم سلمان در سال آتی
استاد علی نصیریان دبیر هنری و افتخاری هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز شد
فیلم «دل شکسته» در قاب نمایش
«پلان آخر بازی» از جشنواره فیلم آنتاکیا جایزه گرفت 
گله‌مندی حسین عابدینی از وزارت ارشاد و سازمان سینمایی/ هنرمندان سرمایه‌های کشور هستند
روایت رادیو از روز دانشجو/ صدای دانشجویان روی موج رادیو
هنر تئاتر کودک و نوجوان، زبان بی‌بدیل احساسات و اندیشه‌ها است
آغاز بازدید رایگان دانشجویان از موزه ملی انقلاب اسلامی
آخرین اخبار
آغاز بازدید رایگان دانشجویان از موزه ملی انقلاب اسلامی
گله‌مندی حسین عابدینی از وزارت ارشاد و سازمان سینمایی/ هنرمندان سرمایه‌های کشور هستند
هنر تئاتر کودک و نوجوان، زبان بی‌بدیل احساسات و اندیشه‌ها است
«پلان آخر بازی» از جشنواره فیلم آنتاکیا جایزه گرفت 
استاد علی نصیریان دبیر هنری و افتخاری هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم پرواز شد
فیلم‌برداری فصل سوم سلمان در سال آتی
فیلم «دل شکسته» در قاب نمایش
روایت رادیو از روز دانشجو/ صدای دانشجویان روی موج رادیو
شبکه‌های تلویزیونی سیما پای کار «ایرانِ جان» همراه با «گلستانِ ایران»
زمستانی که داغ می‌آید؛ وقتی تلویزیون دوباره مرکز روایت ایران می‌شود