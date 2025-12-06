باشگاه خبرنگاران جوان - سریال تاریخی - ماجراجویانه مهیار عیار ۲ با کارگردانی جواد افشار و تهیه کنندگی بهروز مفید به زودی وارد مرحله تولید می‌شود افشار که با ساخت سریال‌های پر مخاطبی چون «گاندو ۱» و «گاندو ۲ در ژانر حادثه ای پلیسی شناخته می‌شود و همچنین مجموعه هایی مانند «سایه سکوت» پول کثیف»، «روزهای زیبا لبه» آتش»، «برادر» و ... را در کارنامه دارد این بار سراغ یک پروژه تاریخی رفته تا تجربه‌ای متفاوت را برای مخاطبان رقم بزند.

مهیار عیار ۲ با طراحی تولید گسترده جلوه های بصری و صحنه‌های مفصل یکی از آثار مهم تلویزیون در حوزه تاریخی محسوب می‌شود و عوامل سازنده وعده داده‌اند روایتی پرتعلیق و تماشایی ارائه کنند.

منبع: سیمافیلم