حسین عبدی به‌عنوان سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران انتخاب شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون فوتبال خبر داد: حسین عبدی به‌عنوان سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران انتخاب شد. حسین عبدی پس از این انتخاب، با هدف ارزیابی و کشف استعدادهای فوتبالی در رده سنی جوانان فاز نخست برنامه‌های خود را از فردا یکشنبه آغاز خواهد کرد.

بر این اساس او در نخستین اقدام خود اعضای تیم فوتبال نوجوانان کشورمان را به عنوان اولین گروه انتخابی، مورد ارزیابی قرار می‌دهد تا در ادامه بتواند برنامه‌ها و اهداف خود را دنبال کند. این اردوهای انتخابی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا سایر بازیکنان نیز تحت نظر وی بررسی شوند.

عبدی به دنبال آن است تا تیمی آماده را برای حضور در جام ملت‌های جوانان آسیا مهیا کند.

اسامی نفرات دعوت شده به فاز نخست تمرینات بدین شرح است:

ابوالفضل خلیلیان، ایلیا هیجانی، عرفان یوسف زاده از استان اصفهان

یاسین زارع، پوریا آزادرنجبر، ارشیا مرادی، علی جلوخانی، ایلیا احمدی منش،امیرعلی عشورنژاد و امیرعلی خدادادی از تهران

احسان خردپیشه از خراسان رضوی

مرتضی علی بالدی، مرتضی سواری، محمدرضا بنی تمیم و محمدامین حسینی از استان خوزستان

امیرحسین شجاعی و امیرمحمد بوستانی و ماهان علیپور از استان فارس

مهرداد آقامحمدی و محمدامین مهرعلیان از استان قزوین

سلمان غفاری از استان کرمان

ابوالفضل کاظمی، صابر فلاح و عرفان خدادادیان از استان مازندران

مهدی صحنه از استان گلستان

آرین کلاشی از استان آذربایجان شرقی

محمدعلی مشابه از استان بوشهر

ماهان زارع و محمد گودرزی از استان لرستان

