شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی کوئیک ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - خودروی کوئیک یمی از خودرو‌های پرطرفدار شرکت سایپا است، اما مدتی است که تاخیر در تحویل این خودرو خریداران خودرو را در سایه بلاتکلیفی گذاشته و موجی از سرگردانی و نگرانی را برای آنها رقم زده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام، به عنوان یکی از مشتریان شرکت پارس خودرو، نگرانی و نارضایتی خود را در مورد تأخیر در تحویل خودرو‌های خریداری شده، مدل‌های کوییک GXRL و کوییک RS، ابراز می‌کنم. با وجود گذشت چهار ماه از پرداخت وجه کامل، هنوز هیچ خبری از تحویل خودرو‌ها نیست. این تأخیر نه تنها مشکلاتی را برای ما ایجاد کرده، بلکه عدم شفافیت شرکت در ارائه اطلاعات به مشتریان نیز بسیار نگران‌کننده است. امیدوارم که با پیگیری شما، این مشکل هر چه سریع‌تر حل شود و ما مشتریان بتوانیم از حقوق خود بهره‌مند شویم. از شما خواهش می‌کنم که این موضوع را بررسی کنید و به ما اطلاع دهید. با تشکر و احترام،

