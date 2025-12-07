باشگاه خبرنگاران جوان - حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در جریان سفر به استان زنجان، در جمع قضات و کارکنان قضایی این استان، طی سخنانی ضمن قدردانی از خدمات و زحمات همکاران قضایی اظهار کرد: ما مسئولیت سنگینی در راستای خدمت به مردم و نظام داریم و باید از جایگاه حقوقی خود نهایت استفاده را در جهت خدمتگزاری ببریم.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از حضار چنین گفت که دل آرام میتواند عدالت را برقرار کند؛ بدین معنا که باید همه شرایط جهت گسترش عدالت برقرار باشد؛ من این گزاره را قبول دارم اما تاکید دارم که وجود مشکلات و مسائل نباید سبب بازداشتن ما از تکاپو در مسیر توسعه عدالت و احیای حق مردم شود.
رئیس دستگاه قضا در ادامه بر حل مسائل معیشتی و مسئله مسکن کارکنان قضایی تاکید کرد.
رئیس عدلیه بیان داشت: باید به آمار پروندههای قضایی توجه کرد؛ فیالمثل در مقطعی گفته شد که ۱۶ میلیون، میزان ورودی پروندههای قضایی است؛ باید توجه کرد که این آمار ناظر بر گردش پروندههاست نه تعداد، یک پرونده در چند مرجع قضایی مورد رسیدگی قرار میگیرد. از سویی دیگر در پروندههای کثیرالشاکی فیالمثل وقتی پروندهای ۱۵ هزار شاکی دارد، به تعداد شکات، پرونده تشکیل میشود، حال آنکه در اصل، یک پرونده با یک متهم وجود دارد.
قاضیالقضات تصریح کرد: منظور از استفاده حداکثری از ظرفیتهای مردمی در مصالحه و حل و فصل دعاوی، صرفاً به شورای حل اختلاف اصطلاحی منحصر نیست؛ بلکه این مفهوم، بسیار موسّعتر است و مقصود ما استفاده از همه مردم و صاحبان نفوذ و کلام در حل مسائل و دعاوی حقوقی است.
محسنی اژهای خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاههای نظارتی و حفاظتی نباید مبتنی بر مچگیری باشد، بلکه رویکرد آنها باید ناظر بر اصلاح باشد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین «فرجی» رئیس کل دادگستری استان زنجان طی سخنانی در این دیدار به بیان دستاوردها، نیازمندیها و میزان اجرایی شدن سند تحول قضایی پرداخت.
وی همچنین از اجرایی شدن طرح «قاضی در مدرسه» در بیش از ۱۰۰ مدرسه استان زنجان خبر داد.
گفتنی است در این مراسم، نمایندگان قضات، کارکنان اداری، شوراهای حل اختلاف و سازمانهای تابعه قوه قضائیه در استان زنجان، به طرح مطالب و نقطهنظرات خود در حوزههای گوناگون پرداختند.
منبع: تسنیم