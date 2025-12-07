باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - تعداد کشتهشدگان سیلها و رانشهای زمین شدید در سراسر آسیا تا روز یکشنبه از ۱۷۰۰ نفر گذشت و صدها نفر همچنان مفقود هستند.
سیلها، رانشهای زمین، طوفانها و گردبادهای بیسابقه در مالزی، سریلانکا، هند و تایلند ویرانی به بار آوردهاند و اندونزی بدترین کشور آسیبدیده است.
آژانس ملی مدیریت بحران اندونزی اعلام کرد که سیلها و رانشهای زمین تنها در جزیره سوماترا جان ۹۱۶ نفر را گرفتهاست، ۲۷۴ نفر همچنان مفقود هستند و حدود ۴۲۰۰ نفر زخمی شدهاند. عملیات نجات در جریان است.
بیش از ۳.۲ میلیون نفر از سیلها و رانشهای زمین ویرانگر متأثر شدهاند، در حالی که بیش از ۱ میلیون آواره به مناطق امن در استانهای سیلزده شمال سوماترا، غرب سوماترا و آچه منتقل شدهاند.
پرابووو سوبیانتو، رئیسجمهور اندونزی گفت که این کشور قصد دارد در سال ۲۰۲۶ تا ۲۰۰ بالگرد برای دفاع و آمادگی در برابر بلایای طبیعی خریداری کند.
او تعهد دولت را برای بسیج تمام منابع در دسترس، از جمله هواپیماهای حمل و نقل نظامی، جهت اطمینان از واکنش سریع به بلایا در سراسر کشور تأکید کرد.
در سریلانکا، تعداد کشتهشدگان گردباد دیتواه به ۶۱۸ نفر افزایش یافته و از زمان وقوع طوفان در ۱۷ نوامبر، ۲۰۹ نفر همچنان مفقود هستند.
سازمان ملل روز جمعه اعلام کرد که حداقل ۱۸۵ نفر در جنوب تایلند جان باختهاند، در حالی که ۳۶۷ نفر دیگر همچنان مفقود هستند. همچنین چهار مورد فوتی در هند و سه مورد در مالزی در شرایط آب و هوایی شدید گزارش شده است.
منبع: تی آر تی