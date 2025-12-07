باشگاه خبرنگاران جوان ـغلامحسین محسنی اژهای روز یکشنبه در جریان سفر به زنجان و در دیدار با دانشجویان این استان با گرامیداشت یاد شهدای ۱۶ آذر و اشاره به واقعه سال ۱۳۳۲، دانشجویان شهید آن روز را نماد مبارزه با استکبار و بیعدالتی دانست و افزود: این شهدا در راه حق و عدالت جان خود را فدا کردند و امروز وظیفه ماست که راه آنان را ادامه دهیم.
وی عدالت را مهمترین مطالبه دانشجویان عنوان کرد و اظهار داشت: اجرای عدالت در همه زمینهها خواست همه انبیا و اولیا الهی است و باید به صورت گسترده در جامعه محقق شود.
اژهای همچنین با طرح پرسشی خطاب به دانشجویان ادامه داد: اگر فردی در قدم اول لغزش باشد، وظیفه ما چیست؟ آیا باید او را رها کنیم یا کمک کنیم تا بازگردد؟ توبه یکی از بزرگترین نعمتهای الهی است و باید شرایط بازگشت و اصلاح برای افراد فراهم شود.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به اهمیت نقد و مطالبهگری اشاره کرد و گفت: اگر نقد با ادبیات نادرست مطرح شود، اثرگذاری آن کاهش مییابد و حتی ممکن است دشمنان سوءاستفاده کنند.
وی دانشجویان را به نقد مسئولانه و استفاده از زبان مناسب در بیان مطالبات دعوت کرد و افزود: نقد باید در جای درست و با ادبیات صحیح مطرح شود تا به اصلاح منجر گردد.
اژهای در بخش دیگری از سخنان خود به ناهنجاریهای اجتماعی و موضوع حجاب پرداخت و اظهار داشت: این مسئله تنها وظیفه قوه قضاییه نیست، بلکه همه دستگاهها و آحاد مردم مسئول هستند.
وی یادآور شد: پس از حوادث دیماه ۱۴۰۱ جلسات متعددی با حضور مسئولان کشور برگزار و دستورالعملها و لوایحی برای ساماندهی این موضوع تدوین شد. لایحه اولیه ۹ مادهای قوه قضاییه پس از بررسی در دولت و مجلس به ۱۵ ماده افزایش یافت و اکنون در حال پیگیری است.
رئیس قوه قضاییه همچنین به موضوع مبارزه با فساد پرداخت و گفت: این مبارزه نه بر اساس جوسازی و فضاسازی بلکه باید بهصورت علمی و حرفهای انجام شود.
وی تأکید کرد: در این مسیر باید مراقب بود فعالان اقتصادی سالم آسیب نبینند و امنیت سرمایهگذاری از بین نرود.
اژهای افزود: بررسیها نشان میدهد روند فساد از نظر تعداد افراد و حجم ریالی رو به کاهش بوده و اقدامات دستگاه قضایی در این زمینه رو به جلو حرکت کرده است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار کرد: شما دانشجویان مطالبهگر و دغدغهمند اطمینان داشته باشید که عزم قوه قضاییه در مسیر مبارزه با فساد جزم است و من اگر آمارهای این مقوله چه از حیث افراد محاکمه و مجازات شده و چه از حیث میزان ارزی و ریالی بازگشت به بیتالمال را بگویم، متوجه میشوید که نه تنها از میزان مبارزه با فساد کاسته نشده بلکه افزوده نیز شده است.
رئیس قوه قضاییه افزود: ما قاطعانه و بدون اغماض با فساد و مفسد مبارزه میکنیم، اما تلاش داریم این مبارزه ما تا حد ممکن کمهزینه و بدون فضاسازی باشد و بهگونهای باشد که فعالان سالم اقتصادی نهراسند و تامین امنیت سرمایهگذاری مخدوش نشود.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: قانون اجازه نمیدهد تا پیش از صدور حکم قطعی جزئیات پروندهها اعلام شود و این روند ممکن است یک یا دو سال طول بکشد.
وی همچنین بر ضرورت ارتباط بیشتر با دانشگاهها تأکید کرد و گفت: جلسات کوتاه یکساعته یا دوساعته کافی نیست و باید این ارتباط بیشتر شود.
سوالهای راهبردی رئیس قوه قضاییه از دانشجویان
حجت الاسلاموالمسلمین محسنیاژهای: در حال حاضر در مقام مطالبهگر هستید وقتی مدیر شدید باید پاسخگو باشید، در آن مقطع برای پاسخگو بودن چکاری انجام میدهید؟
آیا باید به خطاکار فرصت اصلاح داد؟
آیا فرصت دادن به مجرم کار خوبی است یا بد؟
اگر احیانا فردی در قدم اولِ لغزش بود چکار باید کنیم؟
حجتالاسلام غلامحسین محسنی اژهای رییس قوه قضائیه و هیات عالی قضایی در چهل و هشتمین سفر استانی خود صبح روز یکشنبه وارد استان زنجان شدند تا در این سفر یک روزه، در برنامههایی که در راستای رفع مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی مردم این استان ترتیب داده شده است، شرکت کنند.
دیدار با دانشجویان، نشست با قضات و کارکنان واحدهای قضایی، برگزاری جلسه با مسئولان استانی و همچنین پیگیری اجرای مصوبات سفر پیشین هیات عالی قضایی به زنجان و حضور در دانشگاه همزمان با روز دانشجو از جمله برنامههای رئیس دستگاه قضا در سفر به این استان است.
حجتالاسلام محسنی اژهای از بدو تصدی ریاست دستگاه قضا در دهم تیرماه سال ۱۴۰۰ تاکنون به صورت رسمی و در صدر هیاتعالی قضایی به استانهای ایلام، قزوین، خوزستان، گلستان، خراسانرضوی، سیستانوبلوچستان، قم، یزد، خراسان جنوبی، زنجان، مرکزی، اصفهان، البرز، کردستان، آذربایجان شرقی، کرمان، اردبیل، بوشهر، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال و بختیاری، سمنان، تهران، کرمانشاه، گیلان، لرستان، آذربایجان غربی، همدان و مازندران سفر کرده است.
رییس دستگاه قضا در دوره جدید علاوه بر سفرهای رسمی استانی که به همراه هیات عالی قضایی انجام میشود، سفرهایی غیررسمی و بدون تشریفات را هم در برنامه کاری خود گنجانده است؛ استانهای البرز، اصفهان، هرمزگان، بوشهر، کرمان، خراسان رضوی (۲ مرتبه)، خراسان شمالی (۲ مرتبه)، مازندران، فارس، گلستان (۲ مرتبه)، خوزستان، ایلام، قم و یزد نیز استانهایی هستند که رئیس قوه قضاییه طی مدت اخیر بدون انجام تشریفات و به صورت غیررسمی به منظور بررسی مسائل قضایی به آن مناطق سفر کرده است.
رییس قوه قضاییه گفت: دشمنان با القای ناامیدی و ناکارآمدی در پی ضربه به نظام هستند و تنها با حفظ انسجام، تقویت امنیت و توجه جدی به تولید و کشاورزی میتوان این تهدیدها را خنثی کرد.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای القای ناامیدی و ناکارآمدی افزود: امروز وظیفه همه مدیران و مسئولان پاسخ به القائات و حفظ انسجام و وحدت است. اختلاف نظرها طبیعی است اما باید با ادبیات مناسب بیان شود تا دشمنان سوءاستفاده نکنند.
وی تأکید کرد: نخستین وظیفه ما حفظ انسجام و وحدت است و دومین وظیفه باور به ظرفیتهای مردم و استانهاست که میتواند بسیاری از مشکلات را بدون اتکا به مرکز حل کند.
رئیس قوه قضاییه خدمت به مردم را عبادت دانست و گفت: اگر باور کنیم خدمت به مردم عبادت است، با روحیه جهادی و هماهنگی میتوانیم بخش قابل توجهی از مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را حل کنیم.
وی افزود: حتی اگر مرکز به استانها کمک نکند، انسجام و همدلی مدیران میتواند بسیاری از مسائل را برطرف سازد.
محسنیاژهای در ادامه به موضوع تفویض اختیارات اشاره کرد و گفت: هر اختیاری که قانون اجازه دهد، به مدیران استانی واگذار میکنم تا مشکلات مردم سریعتر حل شود.
وی در همین راستا بخشی از اختیارات خود را به رئیس کل دادگستری استان زنجان تفویض کرد و گفت: این اقدام برای تسهیل امور مردم و سرعتبخشی به تصمیمگیریهاست.
وی امنیت را پایه همه امور دانست و افزود: بدون امنیت، سرمایهگذاری، اقتصاد و فرهنگ دچار مشکل میشود، در کنار امنیت، مسائل اقتصادی و فرهنگی نیز اهمیت ویژه دارند و باید فرهنگ در همه شئون زندگی جاری باشد.
محسنی اژهای تأکید کرد: مسئله عفاف و حجاب از موضوعات مهم فرهنگی کشور است و دشمن از این موضوع بهرهبرداری میکند، هرگونه تأخیر در رسیدگی به آن هزینهها را افزایش میدهد و باید اقدامات فرهنگی، رسانهای و در صورت ضرورت اقدامات قهری با هماهنگی انجام شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش اقتصادی با اشاره به تأکید چندین ساله رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد و تولید گفت: اگر تولید نباشد، بیکاری، تورم، ناامیدی و وابستگی به دنبال خواهد داشت و استقلال کشور آسیب میبیند. بنابراین توجه به تولید و کشاورزی به عنوان اولویت اصلی ضروری است.