باشگاه خبرنگاران جوان - چرخه انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی با هدف رعایت عدالت، شایستهمحوری و شفافیت در فرایند انتخاب ملیپوشان تدوین شده است. در این چرخه، تلاش شده تا فرصت برای تمامی کشتیگیران مستعد کشور فراهم گردد تا با اتکا به عملکرد واقعی خود در میادین داخلی و بینالمللی شایستگی حضور در تیم ملی را بهدست آورند.
اهداف:
۱. شناسایی و انتخاب شایستهترین کشتیگیران کشور در هر وزن برای مسابقات جهانی بزرگسالان، جهانی امید، بازیهای آسیایی و تورنمنتهای بینالمللی
۲. ایجاد عدالت و فرصت برای تمامی کشتیگیران
۳. ایجاد مسیر شفاف برای ورود به تیمهای ملی بزرگسالان و امید
۴. ارتقای جایگاه فنی تیم ملی در میادین جهانی و المپیک
ماده واحده:
الف: حضور نداشتن در مراحل چرخه و اردوهای آمادهسازی به منزله حذف از آن است.
همچنین در راستای تحقق منافع ملی حضور تمامی نفرات مد نظر کادر فنی (حتی کسانی که ملیپوش نشدهاند) در اردوها، تورنمنتها و برنامههای تیم ملی الزامی است و در صورت رعایت نکردن، محرومیتهای تنبیهی تا پایان سال فنی در پی خواهد داشت.
تبصره ۱: مدالآوران رقابتهای قهرمانی سال ۲۰۲۵ جهان در زاگرب کرواسی و دارندگان مدال طلا در بازیهای کشورهای اسلامی منوط به حضور در اردوها و مسابقات مدنظر کادر فنی، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارند.
ب: در صورت عدم شرکت به دلیل مصدومیت، تنها با تأیید پزشک معتمد فدراسیون، کمیته پزشکی، کادر فنی و موافقت فدراسیون امکان ادامه کار در چرخه وجود دارد.
ج: در صورت وقوع اتفاقات پیشبینی نشده یا احتمال اشتباهات داوری و تغییر نتیجه (پس از تایید نظر کمیسیون داوران) با پیشنهاد کادر فنی و تأیید فدراسیون تغییراتی در چرخه اعمال خواهد شد؛ و: عدم رعایت ضوابط اردویی (نظم، انضباط، مسائل اخلاقی، عملکرد فنی و ...) تأثیر مستقیم در انتخاب ملیپوشان دارد.
د: این احتمال وجود دارد در مسیر اجرای چرخه، کشتیگیران مستعدی از سوی کادر فنی شناسایی و با نظر فدراسیون به تورنمنتهای بینالمللی اعزام شوند و در صورت کسب نتایج درخشان به اردوی تیم ملی دعوت یا سهمیه حضور در ادامه چرخه اختصاص یابد.
هـ: در صورتی که کشتیگیری در جهانی جوانان ۲۰۲۶ صاحب مدال شود و در نقطه مقابل عملکرد فنی فرد منتخب چرخه مطلوب نباشد، با تشخیص کادر فنی و تایید فدراسیون، مجوز حضور در رقابتهای بزرگسالان یا امیدهای جهان را کسب میکند.
ی: مدالآور مسابقات جهانی زاگرب در صورتی که قصد تغییر وزن داشته باشند باید کار خود را از مسابقات قهرمانی کشور آغاز کنند.
ماده یکم: مراحل چرخه
۱- قهرمانی کشور
۲- رقابتهای بینالمللی و رنکینگها
۳- قهرمانی بزرگسالان آسیا
۴- مرحله نهایی (خرداد ۱۴۰۵)
ماده دوم - مرحله اول (قهرمانی کشور):
الف: مسابقات بدون ارفاق وزن برگزار و نفرات واجد شرایط به شرح زیر میباشند:
۱. ملیپوشان حاضر در جهانی زاگرب، قهرمانی بزرگسالان آسیا در اردن و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی
۲. ملیپوشان حاضر در قهرمانی نوجوانان، جوانان و زیر ۲۳ سال ۲۰۲۵ جهان
۳. استان خوزستان ۱۸ و استان فارس ۶ و مازندران ۳ کشتیگیر، علاوه بر تیم اعزامی (با توجه به داشتن ملیپوش در جهانی زاگرب) و سهمیه اضافی بر مبنای قهرمانی کشور شیراز ۱۴۰۳ شامل: تیمهای اول تا پنجم به ترتیب ۱۰، ۸، ۶، ۴ و ۲ سهمیه
۴. یک تیم (اوزان دهگانه) با معرفی کادر فنی تیم ملی جوانان
ج: به نفرات واجد شرایط ذیل رنکینگ ۱ تا ۴ داده شده است:
رنکینگ یک ملیپوشان جهانی، رنکینگ ۲ ملیپوشان قهرمانی آسیا، رنکینگ ۳ ملیپوشان قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان و رنکینگ ۴، ملیپوشان رقابتهای جوانان جهان در سال ۲۰۲۵
ماده سوم - توضیحات در مورد اوزان دهگانه
۵۵ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال نقره بزرگسالان جهان توسط پیام احمدی چرخه این وزن به شرح زیر است:
۱. قهرمان کشور به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، بعنوان ملیپوش قهرمانی آسیا خواهد شد.
۲. در صورتی که فرد منتخب در آسیا صاحب مدال طلا شود راهی مرحله نهایی میشود، در غیر اینصورت احمدی ملیپوش این وزن در جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.
۳. در صورت برگزاری انتخابی، پیام احمدی برای ملیپوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.
۶۰ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال برنز علی احمدیوفا در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و کسب مدال نقره سجاد عباسپور در جهانی امید، چرخه این وزن به شرح زیر است:
۱. قهرمان کشور به همراه سجاد عباسپور به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، به مرحله نهایی انتخابی تیم ملی راه پیدا خواهد کرد.
۲. علی احمدی وفا به رقابتهای قهرمانی آسیا اعزام خواهد شد و کادر فنی پس از بررسی عملکرد نفرات شاخص چرخه ملیپوش این وزن را مشخص خواهد کرد.
۶۳ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال برنز بزرگسالان جهان توسط محمدمهدی کشتکار چرخه این وزن به شرح زیر است:
۱. قهرمان کشور به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، ملیپوش اعزامی به رقابتهای قهرمانی آسیا خواهد بود.
۲. در صورتی که فرد منتخب در آسیا صاحب مدال شود راهی مرحله نهایی میشود، در غیر این صورت کشتکار ملیپوش جهانی۲۰۲۶ خواهد بود.
۳. در صورت برگزاری انتخابی، محمدمهدی کشتکار برای ملیپوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.
۶۷ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال طلای قهرمانی جهان در زاگرب و مدال طلای مسابقات همبستگی کشورهای اسلامی توسط سعید اسماعیلی و کسب مدال برنز امیدهای جهان توسط احمدرضا محسن نژاد، چرخه این وزن به شرح زیر است:
۱. قهرمان کشور به همراه احمدرضا محسننژاد به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، فرد منتخب بعنوان ملیپوش این وزن در قهرمانی آسیا انتخاب خواهد شد.
۲. در صورتی که ملیپوش اعزامی به قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود، به همراه سعید اسماعیلی در مرحله نهایی چرخه حضور خواهد داشت. در غیر این صورت اسماعیلی ملیپوش جهانی۲۰۲۶ خواهد بود.
۳- در صورت برگزاری انتخابی، سعید اسماعیلی برای ملیپوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.
۷۲ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال برنز جهانی توسط دانیال سهرابی، چرخه این وزن به شرح زیر است:
۱. قهرمان کشور به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، ملیپوش قهرمانی آسیا خواهد بود.
۲. در صورتی که ملیپوش اعزامی به قهرمانی آسیا صاحب مدال شود، جواز حضور در مرحله نهایی را دارد، در غیر اینصورت دانیال سهرابی ملیپوش جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.
۳- در صورت برگزاری انتخابی، دانیال سهرابی برای ملیپوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.
۷۷ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال نقره مسابقات کشورهای اسلامی توسط امیر عبدی و کسب مدال نقره جوانان جهان توسط اهورا بویری، چرخه این وزن به شرح زیر است:
۱. قهرمان کشور به همراه اهورا بویری به رنکینگ کرواسی اعزام و کادر فنی بر اساس نتایج و عملکرد فنی، ملیپوش آسیایی را انتخاب خواهد کرد.
۲. امیر عبدی به رقابتهای رنکینگ دوم آلبانی اعزام و در صورت کسب مدال، مجوز مرحله نهایی را کسب خواهد کرد.
۳. در صورتی که ملیپوش اعزامی به قهرمانی آسیا در این مسابقات مدال کسب کند، مجوز حضور در مرحله نهایی انتخابی را خواهد داشت. در غیر اینصورت کادر فنی پس از بررسی عملکرد نفرات شاخص چرخه در مرحله نهایی، ملیپوش این وزن را مشخص خواهد کرد.
۸۲ کیلوگرم: با توجه به کسب سه مدال طلای جهان و کشورهای اسلامی توسط غلامرضا فرخی و کسب مدال برنز جهانی زیر ۲۳ سال توسط ابوالفضل مهمدی، چرخه این وزن به شرح زیر است:
۱. قهرمان کشور به همراه ابوالفضل مهمدی به رنکینگ کرواسی اعزام و تنها در صورت کسب مدال طلا، مجوز حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا را خواهد داشت.
۲. در صورتی که ملیپوش اعزامی به قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود، به همراه غلامرضا فرخی در مرحله نهایی چرخه حضور خواهد داشت. در غیر این صورت فرخی ملیپوش جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.
۳- در صورت برگزاری انتخابی، غلامرضا فرخی برای ملیپوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.
۸۷ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال نقره قهرمانی جهان توسط علیرضا مهمدی، چرخه انتخابی به شرح زیر است:
۱. قهرمان کشور به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، ملیپوش قهرمانی آسیا خواهد بود.
۲. در صورتی که ملیپوش اعزامی به قهرمانی آسیا صاحب مدال طلا شود، جواز حضور در مرحله نهایی را دارد، در غیر اینصورت علیرضا مهمدی ملیپوش جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.
۳- در صورت برگزاری انتخابی، علیرضا مهمدی برای ملیپوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.
۹۷ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال طلای جهانی توسط محمدهادی ساروی و کسب مدال نقره جوانان جهان توسط محمد هادی صیدی، چرخه انتخابی به شرح زیر است:
۱. قهرمان کشور به همراه صیدی به رنکینگ کرواسی اعزام و اگر به مدال طلا برسند، ملیپوش ایران در پیکارهای قهرمانی آسیا خواهند بود.
۲. ملیپوش قهرمانی آسیا در صورت کسب مدال طلا در این مسابقات، جواز حضور در مرحله پایانی را دارد، در غیر اینصورت ساروی ملیپوش جهانی ۲۰۲۶ خواهد بود.
۳- در صورت برگزاری انتخابی، محمدهادی ساروی برای ملیپوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.
۱۳۰ کیلوگرم: با توجه به کسب مدال طلای قهرمانی جهان توسط امین میرزازاده و کسب مدال طلای جهانی زیر ۲۳ سال و بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی توسط فردین هدایتی، هر دو کشتیگیر مجوز حضور در مرحله نهایی را اخذ کردند و چرخه انتخابی به شرح زیر است:
۱. قهرمان کشور به رنکینگ کرواسی اعزام و در صورت کسب مدال طلا، مجوز حضور در مرحله نهایی را دارد.
۲. امین میرزازاده به قهرمانی آسیا و فردین هدایتی به رنکینگ آلبانی اعزام خواهد شد.
۳. مرحله نهایی به صورت اعزام به تورنمنت بینالمللی یا رقابت داخلی رودررو برگزار خواهد شد.
۴- در صورت برگزاری انتخابی، امین میرزازاده برای ملیپوش شدن تنها به یک پیروزی نیاز دارد.
ماده چهارم - رسیدگی به شکایات:
الف: هرگونه اعتراض به اجرای چرخه صرفا باید به صورت مکتوب و از سوی هیات کشتی مربوطه به فدراسیون داده شود و پیگیری و اطلاع رسانی لازم در مورد آن انجام خواهد گرفت.
ماده پنجم: در صورت بروز مباحث پیشبینی نشده در خلال اجرای مراحل چرخه انتخابی تیم ملی، کادر فنی مجاز است پیشنهادات را پس از تأیید فدراسیون عملیاتی نماید.