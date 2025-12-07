باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی اصفهانیان‌مقدم روز یکشنبه در تشریح برنامه‌های شهرداری قم برای میزبانی از نمازگزاران مسجد مقدس جمکران، تامین پارکینگ را از اولویت‌های مدیریت شهری برشمرد و گفت: علاوه بر آماده‌سازی ۱۶۰ هکتار پارکینگ، تملک، آماده‌سازی و آسفالت حداقل ۱۰ هکتار از عرصه‌های پارکینگ در مسیر بلوار پیامبر اعظم (ص) نیز در دستور کار قرار دارد.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم به ارتقای سرویس‌های بهداشتی اشاره کرد و گفت: هفت ست کامل سرویس بهداشتی جدید با ۱۴۰ چشمه در بلوار پیامبر اعظم (ص) و پارکینگ‌های اطراف جمکران نصب و سرویس‌های موجود نیز کاملاً نوسازی شدند. ساخت سرویس‌های دائمی جدید در دست اجراست.

اصفهانیان‌مقدم از نصب سیستم صوت متمرکز در بلوار پیامبر اعظم (ص) با اعتباری ۲۵ میلیارد تومان برای نخستین‌بار خبر داد که پوشش مناسبی برای پخش مراسم ایجاد می‌کند.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم در بخش فعالیت‌های فرهنگی به اجرای حدود یک‌هزار و ۳۰۰ متر مربع دیوارنگاره با مضامین مهدویت، عفاف و حجاب و ایثار و نیز استقرار غرفه‌های فرهنگی اشاره کرد.

اصفهانیان مقدم بهبود دسترسی و ترافیک را از دیگر محور‌های برنامه‌ریزی شهرداری یاد کرد و گفت: بهسازی پیاده‌رو‌های اطراف جمکران، بازگشایی و تعریض محور بلوار ظهور و نیز احداث ایستگاه پلیس راهور جنب بوستان نیایش با اعتبار ۶ میلیارد تومان به همین منظور در دستور کار است.

معاون خدمات شهری شهرداری قم بر طراحی الگوی منظم استقرار مواکب در بلوار پیامبر اعظم (ص) تأکید و تصریح کرد: این طرح با همکاری نهاد‌های مربوطه و با رعایت سیما و منظر شهری تهیه شده تا خدمات‌رسانی یکپارچه و خللی در تردد عمومی ایجاد نشود.

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهرداری قم با بیان اینکه تأمین آب، برق و گاز مورد نیاز مواکب در حال پیگیری است، ابراز امیدواری کرد با تکیه بر ظرفیت داخلی استان و همکاری تمام دستگاه‌ها، شاهد برگزاری باشکوه و منسجم این اجتماع بزرگ مردمی باشیم.

نیمه شعبان و جشن میلاد منجی عالم بشریت امسال مصادف با ۱۵ شعبان ۱۴۴۷ و روز چهار شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۴ هجری شمسی خواهد بود.

منبع:روابط عمومی شهرداری قم