باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حسینعلی امیری، استاندار فارس در آیین گرامیداشت روز دانشجو که به میزبانی دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز برگزار شد، با تأکید بر استقلال دانشگاهها اظهار داشت: هیچگونه دخالتی از سوی استانداری در انتخاب روسای دانشکدههای استان وجود نداشته و نخواهد داشت.
او افزود: پویایی دانشگاه در گرو استقلال و انتخاب مدیران بر اساس صلاحیتهای علمی است و مسئولان دانشکدهها باید از سرآمدان علمی حوزه خود باشند؛ چرا که مرجعیت علمی در دانشگاهها اهمیت ویژهای دارد.
امیری با اشاره به نامگذاری ۱۶ آذر در تقویم رسمی کشور گفت: ثبت این روز نشاندهنده اهمیت جایگاه دانشجو، شنیدن صدای او و توجه به مسائلش است.
او افزود: روز دانشجو یادآور رشادت و استکبارستیزی قشری است که عدالتخواهی و ظلمستیزی آنان برخاسته از علم و آگاهی بوده است.
جنبش دانشجویی؛ اصیل و اثرگذار
استاندار فارس جنبش دانشجویی را یکی از اصیلترین حرکتهای اجتماعی کشور دانست و یادآور شد: از سال ۱۳۳۲ تاکنون، دانشجویان در مقاطع مختلف تاریخ ایران منشأ تحولات بزرگ بودهاند.
او با اشاره به نقشآفرینی دانشجویان در پیروزی انقلاب اسلامی گفت: بخش بزرگی از یاران امام خمینی(ره) و همسنگران رهبر معظم انقلاب از دانشجویان بودند و تشکلهای دانشجویی پشتوانهای قابل اعتماد برای نهضت اسلامی محسوب میشدند.
نقش دانشجویان در دفاع و سازندگی
امیری خاطرنشان کرد: بسیاری از کسانی که در مبارزه با استبداد حضور داشتند و در زندانها شکنجه شدند، از قشر دانشجو بودند. هسته اولیه جهاد سازندگی و سپاه پاسداران نیز از دانشگاهها شکل گرفت.
او افزود: پشتیبانی فنی و مهندسی دانشجویان و بهداری رزمی دانشگاههای علوم پزشکی در دوران دفاع مقدس، زمینهساز درخشش امروز پزشکی ایران در جهان است.
استاندار فارس همچنین با اشاره به نقش دانشجویان در مهندسی رزمی جنگ تحمیلی گفت: پیشرفت صنعت دفاعی کشور و توان موشکی امروز، ریشه در همان تلاشهای دانشجویان دارد.
امیری تأکید کرد: دانشجویان در طول ۴۶ سال گذشته همواره بنا به اقتضای زمان وظیفه خود را در قبال کشور انجام دادهاند و ایران مدیون این قشر است.
استاندار فارس افزود: امروز نیز کشور با مشکلات و توطئههای دشمنان مواجه است؛ توطئههایی که هر یک میتوانست کشوری را ساقط کند، اما به لطف خداوند و ایثار شهدا، ایران همچنان استوار ایستاده است.
علیرضا افشاریفر، رئیس دانشگاه شیراز هم با اشاره به نقش تاریخی دانشگاه در مبارزه با استکبار و بیعدالتی گفت: مسئولیتپذیری و آرمانخواهی دانشجویان نقطه عطفی در حرکتهای بزرگ اجتماعی بوده و دانشگاه همواره خاستگاه دانش، اندیشه و آزادیخواهی محسوب میشود.
او با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای ۱۶ آذر و همه شهدای دانشگاه تأکید کرد: دانشگاهیان استان فارس خود را ادامهدهندگان این مسیر میدانند و معتقدند هیچ پیشرفت علمی، فرهنگی، اجتماعی و فناورانهای بدون حضور و مشارکت جوانان و دانشجویان کشور امکانپذیر نیست.
افشاریفر با اشاره به شرایط جهانی و تحریمهای ظالمانه افزود: این وضعیت فشارها و محدودیتهایی را بر کشور تحمیل کرده و دانشگاهها نیز از این شرایط بینصیب نماندهاند.
به گفته او، کارکردهای آموزشی، پژوهشی، فناورانه و فضای عمومی دانشگاهها تحت تأثیر این محدودیتها قرار گرفته است.
رئیس دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: با وجود همه دشواریها، دانشگاه و دانشجوی ایرانی همواره توان عبور از سختیها و تبدیل چالشها به فرصت را داشتهاند؛ روحیهای که بارها در تاریخ کشور به اثبات رسیده است.
او ادامه داد: دانشگاهیان آمادهاند نقش فعال خود را در مسیر ارتقای کارآمدی کشور و بهبود حکمرانی ایفا کنند. به باور آنان، با تلاش، امید و تکیه بر توان ملی، حتی در سختترین شرایط نیز میتوان راههای تازهای برای پیشرفت گشود و دانشگاه را به موتور محرک آینده ایران تبدیل کرد.
افشاریفر نقش دانشجویان در عرصههای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و علمی را تعیینکننده دانست و گفت: این نقش زمانی شکوفا میشود که دانشگاه در فضایی امن، امیدبخش، علمی و گفتوگومحور فعالیت کند و از امکانات اولیه برخوردار باشد.
رئیس دانشگاه شیراز دستیابی به چنین فضایی را نیازمند همکاری نظاممند و صمیمانه دانست و افزود: همدلی مدیران دانشگاه، اعضای هیئت علمی، دانشجویان و کارکنان در کنار حمایت جدیتر مدیران اجرایی استان و کشور میتواند زمینه بروز کامل توانمندیهای علمی و اجتماعی جوانان را فراهم سازد.
افشاریفر حضور مقامات عالی استان فارس در مراسم روز دانشجو را نشانه اهمیت گفتوگوی بیواسطه با دانشگاهیان دانست و تصریح کرد: این رویکرد در امتداد الگویی است که رهبر انقلاب سالها در دیدارهای صمیمانه با دانشجویان به نمایش گذاشتهاند؛ الگویی که یادآور ضرورت حفظ انسجام ملی، تقویت همدلی، پرهیز از منازعه، شنیدن صداهای متنوع و اعتماد به ظرفیت فکری و نقادانه جوانان است.