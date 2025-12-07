سریال صفر بیست و چهار در ۲۱ قسمت تولید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال صفر بیست و چهار به کارگردانی علیرضا محمدی روزبهانی و تهیه کنندگی مجتبی احسانی در ۲۱ قسمت تولید شده است.

این مجموعه که با حضور هادی دیباجی همراه است، روایتی درام از روز‌های ملتهب انقلاب و دفاع مقدس ارائه کرده است.

به یاد منوچهر نوذری؛ خاطره‌ساز رادیو و دوبله و تلویزیون
فیلم‌برداری فصل سوم سلمان در سال آتی
جواد افشار با «مهیار عیار ۲» می‌آید
«آقای قاضی» با پرونده‌های اجتماعیِ برآمده از جنگ تحمیلی ۱۲ روزه بازمی‌گردد + فیلم
بلیت سینما برای روز مادر نیم‌بها شد
موزه‌ها امروز و فردا برای دانشجو‌ها و اساتید رایگان است
رشد ۳۵ درصدی تولید مستند در سینماحقیقت/ میزبانی خانه هنرمندان از بخش عکسِ جشنواره
بررسی مناقشات و چالش‌های سیاسی شهید آیت‌الله بهشتی در مستند «عبای سوخته»
۱۰۰ عروسک، داستان کودکان جنگ ۱۲ روزه را روایت می‌کنند
آمار مخاطب و فروش سالن‌های اداره‌کل‌هنرهای‌نمایشی اعلام شد
برگزاری جشنواره انیمیشن «پویان» با حضور هوتن شکیبا و علی فروتن
فناوری‌های نوین، کلید حل چالش‌های باستان‌شناسی
حضور مرکز مستند سوره با ۷ فیلم در جشنواره سینما حقیقت
«ماه کوچولوی من» برنده ۳ جایزه اصلی جشنواره نیجریه شد
همایش بزرگ سادات ۲۰ آذر، برگزار می‌شود
فراخوان بخش «فیلم ما» شانزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار منتشر شد
اوج‌گیری «دختربرقی» با جشن‌های اکران استانی
