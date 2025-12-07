سریال صفر بیست و چهار در ۲۱ قسمت تولید شده است.

\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0633\u0631\u06cc\u0627\u0644 \u0635\u0641\u0631 \u0628\u06cc\u0633\u062a \u0648 \u0686\u0647\u0627\u0631 \u0628\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646\u06cc \u0639\u0644\u06cc\u0631\u0636\u0627 \u0645\u062d\u0645\u062f\u06cc \u0631\u0648\u0632\u0628\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u062a\u0647\u06cc\u0647 \u06a9\u0646\u0646\u062f\u06af\u06cc \u0645\u062c\u062a\u0628\u06cc \u0627\u062d\u0633\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u06f2\u06f1 \u0642\u0633\u0645\u062a \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639\u0647 \u06a9\u0647 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0647\u0627\u062f\u06cc \u062f\u06cc\u0628\u0627\u062c\u06cc \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0627\u0633\u062a\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u062f\u0631\u0627\u0645 \u0627\u0632 \u0631\u0648\u0632\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0645\u0644\u062a\u0647\u0628 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0648 \u062f\u0641\u0627\u0639 \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0627\u0631\u0627\u0626\u0647 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.