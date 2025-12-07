باشگاه خبرنگاران جوان _ حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای روز یکشنبه در شورای اداری استان زنجان با تأکید بر ضرورت خدمت صادقانه و بیمنت به مردم، گفت: استان زنجان با ظرفیتهای طبیعی و انسانی ارزشمند و مردمی متدین و پرتلاش، شایسته بهترین خدمات است و مدیران باید این فرصت را مغتنم بشمارند.
وی با اشاره به تلاش دشمنان برای القای ناامیدی و ناکارآمدی افزود: امروز وظیفه همه مدیران و مسئولان پاسخ به القائات و حفظ انسجام و وحدت است. اختلاف نظرها طبیعی است اما باید با ادبیات مناسب بیان شود تا دشمنان سوءاستفاده نکنند.
وی تأکید کرد: نخستین وظیفه ما حفظ انسجام و وحدت است و دومین وظیفه باور به ظرفیتهای مردم و استانهاست که میتواند بسیاری از مشکلات را بدون اتکا به مرکز حل کند.
رئیس قوه قضاییه خدمت به مردم را عبادت دانست و گفت: اگر باور کنیم خدمت به مردم عبادت است، با روحیه جهادی و هماهنگی میتوانیم بخش قابل توجهی از مشکلات فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی را حل کنیم.
وی افزود: حتی اگر مرکز به استانها کمک نکند، انسجام و همدلی مدیران میتواند بسیاری از مسائل را برطرف سازد.
محسنیاژهای در ادامه به موضوع تفویض اختیارات اشاره کرد و گفت: هر اختیاری که قانون اجازه دهد، به مدیران استانی واگذار میکنم تا مشکلات مردم سریعتر حل شود.
وی در همین راستا بخشی از اختیارات خود را به رئیس کل دادگستری استان زنجان تفویض کرد و گفت: این اقدام برای تسهیل امور مردم و سرعتبخشی به تصمیمگیریهاست.
وی امنیت را پایه همه امور دانست و افزود: بدون امنیت، سرمایهگذاری، اقتصاد و فرهنگ دچار مشکل میشود، در کنار امنیت، مسائل اقتصادی و فرهنگی نیز اهمیت ویژه دارند و باید فرهنگ در همه شئون زندگی جاری باشد.
رئیس قوه قضاییه در بخش اقتصادی با اشاره به تأکید چندین ساله رهبر معظم انقلاب بر اقتصاد و تولید گفت: اگر تولید نباشد، بیکاری، تورم، ناامیدی و وابستگی به دنبال خواهد داشت و استقلال کشور آسیب میبیند. بنابراین توجه به تولید و کشاورزی به عنوان اولویت اصلی ضروری است.
وی افزود: کشاورزی به دلیل ارتباط مستقیم با قوت لایموت مردم، جایگاه ویژهای دارد و اگر در این بخش ضعف داشته باشیم، استقلال سیاسی کشور نیز به خطر میافتد.
محسنیاژهای خاطرنشان کرد: هنر مدیران این است که در شرایط کمبود منابع، راهحلهای کمهزینه و مؤثر پیدا کنند و با مدیریت بهینه آب، بیشترین محصول را به دست آورند.
وی خطاب به مدیران استان گفت: باید راهکارهایی بیابیم که کشاورزی و صنعت همزمان آسیب نبینند و از منابع محدود بهترین بهرهبرداری صورت گیرد.
رئیس قوه قضاییه در پایان خطاب به نمایندگان و مدیران استان گفت: مسائل و مشکلات را به صورت مکتوب و دقیق ارائه کنید تا در جلسات ملی مطرح و پیگیری شود.
ایرنا