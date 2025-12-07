باشگاه خبرنگاران جوان _ اصغر جهانگیر روز یکشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان طارم، گفت: انقلاب اسلامی با بهای سنگین خون هزاران شهید گرانقدر و شهدای اسلام به دست آمده و صیانت و پاسداری از آن وظیفه همه است.

وی با بیان اینکه مسولیت ما به عنوان مسئول نسبت به گذشته متفاوت است و علاوه بر مسئولیت کاری، وظایف اخلاقی و شرعی نیز برعهده داریم، تصریح کرد: در قانون اساسی ما دو حق بزرگ حاکمیت و ملیت وجود دارد که حق اول در سایه تاسیس جمهوری اسلامی متبلور شده است.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه درباره بخش دوم قانون اساسی که حق ملت است، گفت: باید حوزه‌هایی همچون آموزش، مسکن، اشتغال و رسیدگی به امور را بدون تبعیض مورد توجه و اقدام قرار دهیم.

وی با بیان اینکه نباید با ایجاد قوانین خاص مردم را از فعالیت‌های خود دلسرد کنیم، عنوان کرد: موهبت‌های الهی زیادی در این کشور وجود دارد که باید از تعرضات و تجاوزات مصون بماند چرا که اگر رخ ندهد می‌تواند تبدیل به عوامل جرم زا شود که این امر می‌طلبد همکاری بین بخشی در این حوزه نیز فزاینده باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با اشاره به مشکل پساب زیتون در شهرستان طارم، تصریح کرد: اگر واحدهای صنعتی در این حوزه مشکلی دارند باید با حمایت بانک‌ها و پرداخت تسهیلات به آنها کمک کنیم.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد ساختار دادسرا در شهرستان طارم اظهار داشت: کشور ما یک کشور چهار فصل است، درحال حاضر با خشکسالی طولانی مدتی که یک پدیده جهانی است روبه‌رو شده‌ایم، این مساله مستلزم مدیریت آب، پساب زیتون و حفظ محیط زیست در شهرستان طارم است و باید یکی از اولویت‌های اساسی باشد همچنین در این مساله همکاری بین بخشی بسیار مهم است.

جهانگیر با بیان اینکه در پروژه‌هایی که منفعت عمومی وجود دارد حتما باید دولت ورود کرده و بخش خصوصی را نیز دخیل کند، خاطرنشان کرد: سعی خواهیم کرد آن بخشی را که دستگاه قضایی می‌تواند حل کند انجام دهیم و بخشی را که نیاز به پیگیری دارد از دولت پیگیری کنیم تا حاصل این سفر نتایج مثبتی برای شهرستان داشته باشد.

معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه ضمن رسیدگی به مشکلات مردم این شهرستان، سایر مشکلات موجود از جمله احیای دادسرا، پساب ناشی از فرآوری زیتون و آلودگی ناشی از این امر، مشکلات مربوط به ساختمان پزشکی قانونی، اداره تعزیرات و اداره ثبت را بررسی و دستور رسیگی به حل این مشکلات را صادر کرد.

