جالوروسی این فرصت را داشت تا با پیروزی مقابل کالیاری، هم‌امتیاز اینتر صدرنشین شود، اما این اتفاق رخ نداد و تیم گاسپرینی مقابل کالیاری شکست خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رم که هفته گذشته با شکست مقابل ناپولی به روند چهار برد پیاپی پایان داده بود امشب  از هفته چهاردهم رقابت‌های سری آ در جنوب ایتالیا، در خانه کالیاری، بار دیگر شکست خورد.

شاگردان جان پیرو گاسپرینی با شکست ۱ بر صفر مقابل کالیاری دومین باخت پیاپی خود در سری آ را تجربه کردند. این مسابقه از دقیقه ۵۲ با اخراج زکی چلیک برای رم بسیار دشوار شد و با گل دیرهنگام جانلوکا گائتانو به سود کالیاری به پایان رسید.

با وجود تلاش فراوان، جالوروسی در ثبت گل مساوی ناکام ماند و پنجمین شکست فصل خود را متحمل شد. با این باخت، رم ۲۷ امتیازی ماند و فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست داد. کالیاری هم با ۱۴ امتیاز، در رتبه چهاردهم قرار گرفت.

