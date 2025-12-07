باشگاه خبرنگاران جوان - رم که هفته گذشته با شکست مقابل ناپولی به روند چهار برد پیاپی پایان داده بود امشب از هفته چهاردهم رقابت‌های سری آ در جنوب ایتالیا، در خانه کالیاری، بار دیگر شکست خورد.

شاگردان جان پیرو گاسپرینی با شکست ۱ بر صفر مقابل کالیاری دومین باخت پیاپی خود در سری آ را تجربه کردند. این مسابقه از دقیقه ۵۲ با اخراج زکی چلیک برای رم بسیار دشوار شد و با گل دیرهنگام جانلوکا گائتانو به سود کالیاری به پایان رسید.

با وجود تلاش فراوان، جالوروسی در ثبت گل مساوی ناکام ماند و پنجمین شکست فصل خود را متحمل شد. با این باخت، رم ۲۷ امتیازی ماند و فرصت رسیدن به صدر جدول را از دست داد. کالیاری هم با ۱۴ امتیاز، در رتبه چهاردهم قرار گرفت.