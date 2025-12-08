ناپولی در دیدار بزرگ سری آ موفق شد با درخشش راسموس هویلوند یوونتوس را ۲ - ۱ شکست دهد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - در مهمترین دیدار هفته چهاردهم سری آ ایتالیا، ناپولی در استادیوم دیه‌گو مارادونا میزبان یوونتوس بود که با نتیجه ۲ - ۱ به پیروزی رسید.

در دیداری که اسپالتی و کونته روبروی تیم‌های سابقشان قرار گرفته بودند و هر دو سرمربی هم سابقه قهرمان کردن تیم مقابلشان را در کارنامه داشتند، شاگردان کونته بازی را بهتر آغاز کردند و تنها ۷ دقیقه از بازی گذشته بود که حرکت عالی داوید نرس ستاره برزیلی ناپولی از سمت راست و پاس عرضی زمینی بال راست برزیلی در نزدیکی تیر اول توسط راسموس هویلوند قطع شد تا توپ از زیر بدن دی‌گرگوریو به پشت خط دروازه یووه برسد. در نیمه دوم و دقیقه ۵۹ یوونتوس موفق شد روی درخشش کنان ییلدیز به گل تساوی برسد. 

با این حال ناپولی دوباره برای رسیدن به برتری تلاش کرد و دقیقه ۷۸ باز هم راسموس هویلون ستاره دانمارکی ناپولی برای تیمش گلزنی کرد و با ضربه سر ناپولی را پیش انداخت.

در نهایت بازگشت لوچانو اسپالتی به استادیوم مارادونا برایش خوش‌یمن نبود و پس از سنگ‌باران شدن اتوبوس تیمش به دست هواداران ناپولی، تیمش یک شب ناامید کننده دیگر را پشت سر گذاشت تا همچنان با ۲۳ امتیاز در رتبه هفتم باقی بماند و احتمالا خیلی زود رویای قهرمانی در این فصل را فراموش کند. ناپولی هم با ۳۱ امتیاز صدرنشین است.

یوونتوس ، ناپولی
