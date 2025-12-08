تیم والیبال دانش‌آموزی دختران ایران در آخرین بازی گروهی خود در رقابت‌های قهرمانی جهان برابر شیلی به برتری رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - در سومین روز از رقابت‌های والیبال قهرمانی دانش‌آموزان زیر ۱۵سال جهان در شانگلو چین، تیم‌ملی والیبال دانش‌آموزی دختران ایران امروز دوشنبه ۱۷ آذر در چهارمین و آخرین بازی دور گروهی خود مقابل شیلی به میدان رفت و توانست در دو ست پیاپی این تیم را شکست دهد.

دختران والیبالیست ایران در این بازی در دست اول ابتدا ۲۵ بر ۱۲ پیروز شدند و در ادامه در دست دوم نیز موفق شدند با امتیاز ۲۵ بر ۱۸ و با نتیجه دو بر صفر به برتری برسند.

تیم‌ملی والیبال دختران دانش‌آموز ایران که پیش از این موفق به شکست تیم‌های هند، اوگاندا و بلغارستان شده بود با این پیروزی و با کسب ۱۲ امتیاز صدرنشین گروه خود شد.

دختران والیبالیست ایران در دور حذفی به مصاف تیم برزیل می‌رود.

پسران دانش‌آموز ایران نیز ظهر امروز در سومین بازی گروهی خود مقابل عربستان به میدان خواهد رفت.

منبع: ایسنا
برچسب ها: والیبال قهرمانی ، والیبال دانش آموزان
خبرهای مرتبط
شاگردان کواچ مقابل مردان والیبال ایران زانو زدند
قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵؛ بلغار‌های جوان فینالیست شدند
ملی پوش والیبال: هم قسم شدیم بخاطر صابر کاظمی طلا بگیریم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا
ورود کمیته انضباطی به حواشی دربی ۱۰۶؛ رفیعی محروم می‌شود؟
جریمه ۲۶۰ هزار دلار بیخ گوش استقلال
هندبال قهرمانی بانوان جهان؛ ثبت سومین شکست ایران
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به عنوان سرگروه صعود کردند
سینا موحد با ۱۰ پیروزی متوالی قهرمان مسابقات هفتگی شد
آخرین اخبار
اعتراض فدراسیون فوتبال ایران به فیفا
والیبال دانش‌آموزان جهان؛ پسران ایران به عنوان سرگروه صعود کردند
هندبال قهرمانی بانوان جهان؛ ثبت سومین شکست ایران
ورود کمیته انضباطی به حواشی دربی ۱۰۶؛ رفیعی محروم می‌شود؟
جریمه ۲۶۰ هزار دلار بیخ گوش استقلال
سینا موحد با ۱۰ پیروزی متوالی قهرمان مسابقات هفتگی شد
پهلوانان ایران؛ از نصیری و طالقانی تقدیر شد
سرمربی سابق تراکتور: بابت اخراج سرمربی دینامو ناراحتم
سرسپردگی اینفانتینو و جولان سیاست در جام جهانی ۲۰۲۶!
صلاح دید برای انتقال!
تاریخ برگزاری مجمع انتخاباتی فدراسیون ورزش دانشگاهی مشخص شد
آدان از سروش رفیعی شکایت نکرد
ناپولی تاریخ‌ساز شد/ رکوردی از زمان مارادونا
روند انتقالاتی پرسپولیس در نیم فصل مشخص شد
اوسمار:کسب ۳ امتیاز دیدار‌های باقیمانده خیلی مهم است/ من در بازی دربی «ورد» نخواندم
اعلام اسامی داوران هفته سیزدهم لیگ برتر
آنچه باید از نحوه تهیه و قیمت بلیت‌های جام‌جهانی بدانید
چوگو؛ میراث کهن ایران از دل تاریخ تا میدان جامعه امروز
نیمار: از نظر روانی کم آوردم/ باید جراحی کنم
سیتی به دنبال معاوضه بزرگ با رئال
اظهار نظر جالب بکام درباره مسی
صدرنشینی دختران دانش آموز ایران در قهرمانی والیبال جهان
رئال مادرید ۰ - ۲ سلتاویگو/ سلطه سلتا در سانتیاگو برنابئو با ستاره سوئدی+ فیلم
ناپولی ۲ - ۱ یوونتوس/ اسپالتی تسلیم کابوس راسموس+ فیلم
از تفکرات دفاعی و فقر دانش مربیان تا کمبود بازیکن خلاق
دربی سرد و کسل کننده‌ای را دیدیم/ نباید تیم نیوزیلند را دستکم بگیریم
ابلاغیه‌ای در مورد سروش رفیعی دریافت نکرده‌ایم/ برای شکایت از استقلال هنوز تصمیم قطعی نگرفته‌ایم
گروه تیم ملی فوتبال برای صعود از مرحله گروهی جام جهانی ایده آل است