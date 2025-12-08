باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - سردار احمد کرمی‌اسد رئیس پلیس راه فراجا درباره جزئیات طرح زمستانی و وضعیت تردد‌ها و حوادث جاده‌ای کشور گفت: ما در سال ۱۴۰۳ برای نخستین‌بار حضور میدانی گسترده‌ای را در بیش از ۶۸۰۰ پایگاه ثابت و سیار آغاز کردیم. همچنین برای نخستین‌بار طرح زمستانی در شش نقطه جدید در استان‌های خوزستان و یزد اجرا شد؛ نقاطی که در سال گذشته به دلیل شرایط اقلیمی در طرح نبودند. تنها در سه استان بوشهر، سیستان و بلوچستان و هرمزگان به دلیل شرایط آب‌وهوایی خاص، طرح زمستانی اجرا نشد.

وی گفت: استعداد به‌کارگیری ما در سال گذشته بیش از ۹۰ هزار نیروی انسانی بود که در معابر و محور‌های مواصلاتی کشور برای مواجهه با شرایط زمستانی حضور داشتند. مجموعه‌های راهداری، اورژانس، امداد و نجات، سایپا و کانون نیز با اعلام ظرفیت کامل تجهیزاتی و انسانی، نقش مهمی در اجرای طرح داشتند.

وی افزود: میزان نیروی انسانی به‌کارگیری‌شده در قیاس با سال ۱۴۰۲، بیش از ۱۱ درصد رشد داشته است. همچنین خودرو‌های سبک و سنگین امدادی به ترتیب با ۰.۵ و ۳ درصد رشد و توسعه پایگاه‌های ثابت و سیار با ۱۲ درصد افزایش همراه بود. این موضوعات موجب شده ظرفیت عملیاتی ما در طرح زمستانی سال گذشته به شکل قابل توجهی افزایش یابد.

وی گفت: با وجود افزایش تجهیزات و نیرو، در تردد‌های برون‌شهری در زمستان گذشته رشد ۳.۲ درصدی ثبت شد. بیشترین فراوانی تردد نیز در محور‌های استان‌های تهران، البرز، مرکزی، قزوین و قم مشاهده شد. همچنین بیشترین افزایش تردد نسبت به سال قبل در استان‌های لرستان، کرمانشاه، مرکزی، قزوین و گیلان به ثبت رسید. در مقابل، آذربایجان غربی کاهش تردد را تجربه کرد.

وی افزود: متأسفانه در زمستان سال گذشته ۳۳۸۳ نفر از هموطنان جان خود را در تصادفات از دست دادند که در مقایسه با سال قبل ۱۳۹ نفر افزایش داشته و رشد ۴.۳ درصدی را نشان می‌دهد. بیشترین رشد، مربوط به ماه اسفند بوده که امسال باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: اگرچه زمستان کمترین تعداد جان‌باختگان را در مقایسه فصلی به خود اختصاص می‌دهد، اما رشد تلفات در این فصل نگران‌کننده است. بیشترین افزایش جان‌باختگان زمستان گذشته مربوط به استان خوزستان با ۴۹ نفر و رشد ۳۳ درصدی بوده است. استان‌های اردبیل، تهران بزرگ، گلستان و اصفهان نیز بیشترین افزایش جان‌باختگان را داشتند.

وی افزود: استان‌های مرکزی، کرمان، شمال، مازندران، هرمزگان و آذربایجان غربی جزو استان‌های موفق در مدیریت حوادث و کاهش تلفات زمستانی بودند.

وی گفت: در بررسی علت‌شناسی تصادفات زمستانی، بیشترین علت مربوط به عدم کنترل وسیله نقلیه متأثر از شرایط آب‌وهوایی است؛ عاملی که در کنار «عدم توجه به جلو» به‌عنوان دو فاکتور اصلی حوادث مطرح می‌شود. همچنین بحرانی‌ترین ساعات تصادفات بین ساعت ۱۶ تا ۲۰ است که با سهم ۲۷ درصدی بیشترین نقش را در بروز حوادث دارد.