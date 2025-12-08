جانشین پلیس راه راهور فراجا از آغاز طرح ترافیکی زمستانی از ۲۵ آذرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با بیان اینکه هر سال قبل از شروع طرح زمستانی، کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی زمستانه در ستاد پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا برگزار می‌شود، گفت: با حضور نمایندگان سایر سازمان‌های دخیل، سازمان‌هایی که نقش دارند در اجرای مأموریت طرح زمستانی، اعم از راهداری، اورژانس، جمعیت هلال احمر، امداد و نجات، بیمه مرکزی، امداد خودروها، مدیریت بحران کشور، صدا و سیما، سازمان هواشناسی و سایر سازمان‌ها که حدود ۲۵ سازمان و دستگاه هستند در این ماموریت نقش دارند و دخیل هستند.

وی با بیان اینکه این طرح با محوریت پلیس است، افزود: سال گذشته ۲۰ آذر ماه طرح شروع شد و امسال با توجه به تأخیر در بارندگی‌ها، ۲۵ آذر آغاز می‌شود. البته ساعت ۹ امروز کمیته هماهنگی با حضور نمایندگان اجرا می‌شود. پیش بینی پلیس این است که طرح از ۲۵ آذر ماه شروع و تا ۲۰ اسفند ان‌شاءالله این طرح مطرح و تصویب هم خواهد شد.

محبی با بیان اینکه بعد از ۲۰ اسفند بلافاصله وارد طرح نوروزی می‌شویم، ادامه داد: پلیس و سایر سازمان‌هایی که نقش دارند همیشه پای کار هستند، البته همکاران و سایر سازمان‌ها همین حالا در گردنه‌های برف‌گیر و در محور‌های سراسر کشور حضور دارند ولی از ۲۵ آذر خدمات مضاعف‌تر با قوت بیشتر و تلاش بیشتر برای آسایش و آرامش هموطنان عزیز شروع خواهد شد.

وی اظهار کرد: قبل از طرح یعنی روز ۲۵ آذر یک رزمایش در تهران با حضور مقامات کشوری و لشکری و در استان‌ها با حضور مقامات عالی آن استان برگزار می‌شود. ۲۵ آذر رزمایش با شروع طرح آغاز می‌شود که آمادگی لازم در بین سازمان‌ها و دستگاه‌ها ایجاد شود.

سرهنگ محبی با بیان اینکه هدف اجرای طرح زمستانی انسجام و یکپارچگی سازمان‌های همسو برای ارتقای ایمنی مسافران، آسایش و آرامش هم‌وطنان است، گفت: هدف اصلی کاهش جانباختگان و مصدومان حوادث ترافیکی است که طرح زمستانی برگزار می‌شود. دعا می‌کنیم که امسال یک زمستان پربارشی داشته باشیم هرچند که کار را برای پلیس و سایر سازمان‌ها سخت‌تر می‌کند ولی دعا می‌کنیم این اتفاق بیفتد.