جانشین پلیس راه راهور فراجا از آغاز طرح ترافیکی زمستانی از ۲۵ آذرماه خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با بیان اینکه هر سال قبل از شروع طرح زمستانی، کمیته هماهنگی اجرای طرح‌های ویژه ترافیکی زمستانه در ستاد پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا برگزار می‌شود، گفت: با حضور نمایندگان سایر سازمان‌های دخیل، سازمان‌هایی که نقش دارند در اجرای مأموریت طرح زمستانی، اعم از راهداری، اورژانس، جمعیت هلال احمر، امداد و نجات، بیمه مرکزی، امداد خودروها، مدیریت بحران کشور، صدا و سیما، سازمان هواشناسی و سایر سازمان‌ها که حدود ۲۵ سازمان و دستگاه هستند در این ماموریت نقش دارند و دخیل هستند.

وی با بیان اینکه این طرح با محوریت پلیس است، افزود: سال گذشته ۲۰ آذر ماه طرح شروع شد و امسال با توجه به تأخیر در بارندگی‌ها، ۲۵ آذر آغاز می‌شود. البته ساعت ۹ امروز کمیته هماهنگی با حضور نمایندگان اجرا می‌شود. پیش بینی پلیس این است که طرح از ۲۵ آذر ماه شروع و تا ۲۰ اسفند ان‌شاءالله این طرح مطرح و تصویب هم خواهد شد.

محبی با بیان اینکه بعد از ۲۰ اسفند بلافاصله وارد طرح نوروزی می‌شویم، ادامه داد: پلیس و سایر سازمان‌هایی که نقش دارند همیشه پای کار هستند، البته همکاران و سایر سازمان‌ها همین حالا در گردنه‌های برف‌گیر و در محور‌های سراسر کشور حضور دارند ولی از ۲۵ آذر خدمات مضاعف‌تر با قوت بیشتر و تلاش بیشتر برای آسایش و آرامش هموطنان عزیز شروع خواهد شد.

وی اظهار کرد: قبل از طرح یعنی روز ۲۵ آذر یک رزمایش در تهران با حضور مقامات کشوری و لشکری و در استان‌ها با حضور مقامات عالی آن استان برگزار می‌شود. ۲۵ آذر رزمایش با شروع طرح آغاز می‌شود که آمادگی لازم در بین سازمان‌ها و دستگاه‌ها ایجاد شود.

سرهنگ محبی با بیان اینکه هدف اجرای طرح زمستانی انسجام و یکپارچگی سازمان‌های همسو برای ارتقای ایمنی مسافران، آسایش و آرامش هم‌وطنان است، گفت: هدف اصلی کاهش جانباختگان و مصدومان حوادث ترافیکی است که طرح زمستانی برگزار می‌شود. دعا می‌کنیم که امسال یک زمستان پربارشی داشته باشیم هرچند که کار را برای پلیس و سایر سازمان‌ها سخت‌تر می‌کند ولی دعا می‌کنیم این اتفاق بیفتد.

برچسب ها: طرح زمستانه پلیس ، پلیس راهور
خبرهای مرتبط
جانشین معاون هماهنگ‌کننده فراجا:
سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی ایران خیرخواهانه است
هشدار پلیس درباره بارندگی و لغزندگی جاده‌ها در نیمه‌غربی کشور
جریمه‌های طرح زوج و فرد اعمال شده برای تاکسی‌ها لغو می‌شود
اجرای طرح زوج و فرد از ساعت ۶:۳۰ الی ۲۰:۳۰
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
کیفیت عکس کارت ملی زیر ذره‌بین؛ اصلاحات در راه است
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ایده خلاقانه یا بازی با سرمایه مردم؟
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می‌شود
تاکید استاندار تهران بر ضرورت ریل‌گذاری قانونی و همکاری مردم در ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها
آخرین اخبار
تاکید استاندار تهران بر ضرورت ریل‌گذاری قانونی و همکاری مردم در ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ایده خلاقانه یا بازی با سرمایه مردم؟
کیفیت عکس کارت ملی زیر ذره‌بین؛ اصلاحات در راه است
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می‌شود
ایجاد شبکه بزرگ «ایران‌بانوها» / مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲روزه تقدیر می‌شوند
باند شمالی تونل شهدای غزه امشب مسدود است
تعزیر مشاور املاک متخلف در پاکدشت
هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند
واکنش رئیس پلیس راهور فراجا به جریمه تاکسی‌ها در روز‌های اجرای طرح زوج و فرد
با شماره تلفن «۳۰۱۰۰» از وضعیت پرونده خود در دیوان عدالت مطلع شوید
بیش از ۲۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌ها
دو برابر شدن ظرفیت مسافرپذیری مترو تا سال آینده/ تولید روزانه یک واگن قابل تحقق است
ورود دو رام قطار ملی به ناوگان مترو نشان دهنده توان و همت بلند ایرانی است
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان
ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس تا دو هفته آینده
سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی ایران خیرخواهانه است
اقدامات بنیاد شهید و امور ایثارگران در تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور
آماده‌باش کامل شهرداری تهران برای بارش‌های پیش‌رو
لزوم تسریع در تکمیل تصفیه‌خانه‌های حوضه سد لتیان
حضور پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در سومین کنفرانس منطقه‌ای مبارزه با مواد مخدر عراق
بانوان نیمی از داوطلبان هلال‌احمر را تشکیل می‌دهند؛ ۶۱ هزار داوطلب جدید جذب شدند
۱۳۸ زندانی زن در قالب پویش «مهر فاطمی» آزاد شدند
وضعیت قرارداد زباله‌سوز تهران مشخص شد
آیا تکلیف سرویس‌های مدارس در طرح زوج و فرد مشخص شد؟
دستور رئیس دستگاه قضا به سازمان بازرسی برای ورود فوق‌العاده به موضوع ارز
اجرای۱۳۷ پروژه شهری با مشارکت ۱۱۸ هزار شهروند
دستگیری عاملان قتل متواری در اسلامشهر در پایتخت
۷۹۱ دستگاه وسائط نقلیه پلاک مخدوش و فاقد پلاک در پارکینگ غرب استان تهران
جلوگیری از ۵ مورد سقط جنین با بهره گیری از مشاوران پزشکی قانونی