نخستین جشنواره ملی نمد در فرهنگسرای شهرکرد آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، نگار شیخ پور ـ نخستین جشنواره ملی نمد با حضور جمعی از مسئولانی استانی، هنرمندان و صاحبان صنایع‌دستی در شهرکرد آغاز شد.

محمد حسین واحدیان در مراسم افتتاحیه گفت: اتفاقات ارزشمندی در حوزه توسعه شهری در حال وقوع است و در کنار پروژه‌های عمرانی، توجه به برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و احیای میراث ناملموس می‌تواند به جان‌بخشی فضای شهری کمک شایانی کند.

شهردار شهرکرد با اشاره به ثبت ملی هنر نِمَد در سال ۱۳۹۰ و واگذاری دبیرخانه این هنر در ابتدای سال ۱۴۰۲ به شهرداری افزود: به‌دلیل اهمیت این میراث ارزشمند، جلسات تخصصی متعددی برگزار شد و اقدامات گسترده‌ای صورت گرفت.

واحدیان بر ضرورت صیانت از میراث ناملموس و حمایت از هنرمندان این حوزه تأکید کرد و افزود: برگزاری این جشنواره گامی مهم برای حرکت از سطح ملی به سمت جهانی‌سازی هنر نِمَد در شهرکرد است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از هنرمندان این حوزه گفت: این رویداد نماد هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف اجرایی، نهاد‌های مدنی و مدیریت شهری است، همراهی و حمایت شورای اسلامی شهر و مجموعه استانداری نقش ویژه‌ای در شکل‌گیری این جشنواره داشته است.

شهردار شهرکرد در پایان با قدردانی از حضور هنرمندان و شرکت‌کنندگان از سایر استان‌ها گفت: امیدواریم میزبان خوبی برای میهمانان گرامی باشیم و روز‌های خاطره‌انگیزی در شهرکرد رقم بخورد.