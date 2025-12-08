با حضور فرمانده راهور کشور در شورای راهبری ترافیک هرمزگان سازوکار‌های اجرایی رفت و آمد خودرو‌های مناطق آزاد کیش و قشم در هرمزگان به مرحله نهایی رسید.

باشگاه خبرنگاران جوان - استاندار هرمزگان گفت: دستورالعمل‌های رفت و آمد خودرو‌های منطقه آزاد در حال تدوین است و به زودی اطلاع رسانی می‌شود.

محمد آشوری در این نشست با اشاره به وضعیت کنونی ترافیک استان، بر ضرورت تسریع در اجرای طرح‌های مهندسی و توسعه‌ای راه و حمل‌ونقل تاکید کرد.

وی گفت: در شهر‌ها روند بهبود دیده می‌شود، اما در شریان‌های بیرونی همچنان با مشکلات جدی مواجه هستیم.

محمد آشوری افزود: ترکیب فعالیت‌های اقتصادی بزرگ و حجم بالای رفت و آمد، شرایط ترافیکی استان را پیچیده کرده است.

استاندار هرمزگان گفت: روزانه حدود ۸ هزار دستگاه خودرو در محور‌های استان تردد می‌کنند.

آشوری با انتقاد از نبود تناسب بین افزایش فعالیت‌های اقتصادی و توسعه راه‌ها افزود: ۵۶ درصد عملیات گمرکی و بندری کشور در هرمزگان است، اما هنوز از یک راه مناسب ملی برخوردار نیستیم.

وی گفت: با افزایش هدف سرعت بخشیدن به توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، یک طرح جامع مشترک بین دستگاه‌های مهندسی و فنی استان در دست تدوین است.

فرمانده پلیس راهور فراجا نیز دستیابی به استاندارد‌های مطلوب در حوزه ترافیک را نیازمند تدوین بسته‌ای هوشمند و مطلوب در حوزه زیرساخت و رفتار رانندگان دانست.

سردار سید تیمور حسینی گفت: بخش عمده‌ای از راه‌های هرمزگان، بوشهر و جنوب استان فارس پاسخگوی نیاز‌های امروز حمل و نقل نیست و از این رو باید عقب ماندگی‌های چنددهه‌ای در این حوزه را با اهتمام ویژه جبران کنیم.

وی میانگین سرعت حرکت خودرو‌ها در هرمزگان را بالا دانست و خواستار تلاش بیشتر مسئولان استانی برای مدیریت این موضوع شد.

فرمانده پلیس راهور فراجا افزود: پلیس راه هرمزگان توجه بیشتری به کنترل ناوگان سنگین داشته باشد.

سردار حسینی گفت: باید با ایجاد مشوق‌هایی کنترل پذیری ناوگان عمومی بار را افزایش دهیم.

فرمانده پلیس راهور فراجا افزود: راه‌های دوطرفه جداسازی نشده یکی از چالش‌های جنوب کشور است.

سردار حسینی گفت: مرگبارترین تصادفات در این محور‌ها رخ می‌دهد و باید تلاش کنیم راه‌های دوطرفه کاملا تفکیک شود.

