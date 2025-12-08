باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - سران هفت کشور عضو اتحادیه اروپا روز دوشنبه از اتحادیه اروپا خواستند که به سرعت با پیشنهاد استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای تأمین مالی اوکراین پیش برود.

سران استونی، فنلاند، ایرلند، لتونی، لیتوانی، لهستان و سوئد در نامه‌ای که به آنتونیو کوستا، رئیس شورای اتحادیه اروپا و اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا ارسال کردند، گفتند: «حمایت از اوکراین در مبارزه‌اش برای آزادی و استقلال نه تنها یک وظیفه اخلاقی است - بلکه به نفع خود ما نیز هست.»

آنها افزودند: «زمان بسیار مهم است. با رسیدن به تصمیمی در مورد وام غرامت در شورای اروپا در ماه دسامبر، ما این فرصت را داریم که اوکراین را در موقعیت قوی‌تری برای دفاع از خود و موقعیت بهتری برای مذاکره برای صلح عادلانه و پایدار قرار دهیم.»

منبع: رویترز