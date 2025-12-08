باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - خبرگزاری فرانسه روز دوشنبه گزارش داد که ظاهراً ایالات متحده در حال فشار آوردن به اوکراین برای پذیرش «سریع‌تر» توافق صلح پیشنهادی با روسیه است.

این خبرگزاری به نقل از یک منبع آگاه گفت که قلمرو همچنان «مشکل‌سازترین» مسئله در مذاکرات صلح جاری است. این منبع گفت: « [ولادیمیر] پوتین، رئیس جمهور روسیه نمی‌خواهد بدون قلمرو وارد توافق شود؛ بنابراین آنها به دنبال گزینه‌هایی هستند تا اطمینان حاصل کنند که اوکراین قلمرو خود را واگذار می‌کند.»

در همین حال، قرار است ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین پس از مذاکرات ایالات متحده و اوکراین، اواخر امروز با امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه، کی‌یر استارمر، نخست وزیر انگلیس و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان دیدار کند.