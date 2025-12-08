در دانشگاه دولتی باکو، از نسخه آذری کتاب «قدرت مذاکره» با حضور وزیر امور خارجه و رئیس دانشگاه دولتی باکو رونمایی شد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: عراقچی ، باکو
