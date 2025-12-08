باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - رهبران فرانسه، آلمان و انگلیس روز دوشنبه در لندن نمایش قدرتمندی از حمایت از ولودیمیر زلنسکی، رئیسجمهور اوکراین به راه انداختند، در زمانی که آنان آن را «لحظهای حیاتی» برای کییف توصیف کردند، که تحت فشار آمریکا برای پذیرش یک طرح صلح پیشنهادی با روسیه قرار دارد.
در یک جلسه که با عجله ترتیب داده شده، کییر استارمر، نخستوزیر انگلیس، امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان و زلنسکی گفتند که میخواهند در صورت انعقاد یک معامله صلح، برنامههای محکمی ارائه دهند.
یک منبع دولتی انگلیس گفت که رهبران استفاده از ارزش داراییهای مسدود شده روسیه را مورد بحث قرار خواهند داد. پیش از این، رهبران استونی، فنلاند، ایرلند، لتونی، لیتوانی، لهستان و سوئد از اتحادیه اروپا خواستند تا به سرعت با طرحی برای استفاده از داراییهای مسدود شده به منظور تأمین مالی اوکراین اقدام کند.
استارمر، مکرون، مرتس و زلنسکی همچنین میخواهند بر تلاشها برای دریافت تضمینهای امنیتی از آمریکا جهت کمک به بازدارندگی از هرگونه حملات بیشتر از سوی روسیه، که تهاجم تمامعیار خود به اوکراین را در فوریه ۲۰۲۲ آغاز کرد، پافشاری کنند.
انتشار طرح آتشبس آمریکا در ماه گذشته، تا حدی توجه رهبران اروپایی را جلب کرده است که نگرانند کییف مجبور به پذیرش شرایطی شود که به نفع مسکو است و به گفته برخی میتواند ثبات قاره را بر هم زند.
استارمر پس از خوشامدگویی به رهبران در اقامتگاه خود در داونینگ استریت گفت: «خیلی خوب است که شما را در آستانه چهارمین سالگرد این جنگ وحشتناک و در مرحلهای حیاتی از تلاش برای صلح ببینیم.»
او گفت: «ما در کنار اوکراین هستیم و اگر قرار باشد آتشبسی برقرار شود، باید آتشبسی عادلانه و پایدار باشد.»
مکرون و مرتس نیز عزم خود را برای پیشبرد یک برنامه محکم، در زمانی که صدراعظم آلمان آن را «سرنوشتساز ... برای همه ما» توصیف کرد، ابراز کردند.
زلنسکی به عمل متعادلکننده ظریفی اشاره کرد که قدرتهای اروپایی باید در حین تلاش برای مذاکره در مورد شرایط بهتر طرح پیشنهادی آمریکا انجام دهند.
او گفت: «چیزهایی هستند که بدون آمریکاییها نمیتوانیم مدیریت کنیم، چیزهایی که بدون اروپا نمیتوانیم مدیریت کنیم، به همین دلیل است که باید تصمیمات مهمی بگیریم.»
زلنسکی در یک سخنرانی ویدیویی دیروقت روز یکشنبه به اوکراینیها گفت که این آغاز «هفته جدید دیپلماتیک» است.
او گفت: «در درجه اول، مسائل امنیتی، پشتیبانی از تابآوری ما و بستههای حمایتی برای دفاع ما. در درجه اول، دفاع هوایی و تأمین مالی بلندمدت اوکراین. البته، ما یک دیدگاه مشترک و مواضع مشترک در مذاکرات را مورد بحث قرار خواهیم داد.»
اوکراین در حال گذراندن یکی از سختترین مراحل جنگ نزدیک به چهارساله است. نیروهای روسی به آرامی در شرق پیشروی میکنند و شهرها و شهرکهای اوکراینی به دلیل حملات شدید روسیه به شبکه انرژی و سایر زیرساختهای حیاتی، با قطع برق ساعتها طولانی مواجه هستند.
استیو ویتکاف، فرستاده رئیسجمهور آمریکا دونالد ترامپ، و جرد کوشنر، داماد او، هفته گذشته یک طرح تجدید نظر شده را به مسکو بردند، سپس چند روز دیگر مذاکرات بیشتری با مقامات اوکراینی در میامی انجام دادند که روز شنبه بدون دستاوردی به پایان رسید.
زلنسکی این گفتوگوها را سازنده، اما آسان ندانست.
ترامپ روز یکشنبه گفت که از زلنسکی «ناراضی» است، کسی که به گفته رهبر آمریکا، آخرین معامله صلح پیشنهادی مورد حمایت آمریکا را نخوانده است.
رستم عمروف، مذاکرهکننده ارشد زلنسکی، گفت که رهبر اوکراین را در مورد گفتوگوی تیمش با مقامات آمریکایی توجیه خواهد کرد و تمام اسناد مرتبط با طرح صلح را دریافت خواهد کرد.
عمروف گفت: «وظیفه اصلی تیم اوکراین، دریافت اطلاعات کامل از طرف آمریکایی در مورد گفتوگویشان در مسکو و تمام پیشنویسهای پیشنهادات فعلی برای بحث مفصلی درباره آنها با رئیسجمهور اوکراین بود.»
مقامات آمریکایی گفتند که در مرحله نهایی دستیابی به توافق هستند. اما تاکنون نشانه کمی وجود داشته که اوکراین یا روسیه مایل به امضای چارچوب توافق تهیه شده توسط تیم مذاکرهکننده ترامپ باشند.
منبع: رویترز