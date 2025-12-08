شبکه دو سیما در شب های طولانی زمستان مجموعه «بهار شیراز» محصول گروه نمایشی مرکز سیمرغ را روانه آنتن می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «بهار شیراز» به‌عنوان جدیدترین محصول گروه نمایشی مرکز سیمرغ، به زودی به کنداکتور شبکه دو اضافه می‌شود. این مجموعه تلویزیونی با ساختاری اپیزودیک، اما در عین حال پیوسته ، روایت‌هایی مستقل را در هر قسمت پیش می‌برد و در کنار آن، با حضور کاراکترهای ثابت، یک خط داستانی کلی را نیز دنبال می‌کند.

 «بهار شیراز» با نویسندگی و کارگردانی حسن وارسته و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری ساخته شده و بازیگرانی چون مجتبی فلاحی، قربان نجفی، سودابه بیضایی، نسرین نکیسا، مازیار مهرگان، سارا رشیدی و ناهید استواری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

این سریال که حال‌وهوایی اجتماعی و روایت‌محور دارد، در شبهای بلند زمستان، فصلی تازه از قصه‌گویی تلویزیونی را برای مخاطبان خود آغاز می‌کند.

برچسب ها: فیلم و سریال ، سریال تلویزیونی
خبرهای مرتبط
جواد افشار با «مهیار عیار ۲» می‌آید
پرونده‌های «هشدار برای کبرا ۱۱» در شبکه تماشا ورق می‌خورد
فیلم‌برداری فصل سوم سلمان در سال آتی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پای مجریان هوش ساخته شده به شبکه جام‌جم باز شد + فیلم
پدیده پاییزی رسانه ملی؛ «خط قرمز» در صدر بازدید‌ها و تعامل‌ها در شبکه‌های اجتماعی
گلستان در مسیر تبدیل شدن به قطب تولید سریال‌های تلویزیونی + فیلم
دیدار گروه‌های دانش‌آموزی با مادران و همسران شهدا
مهاجرت دغدغه اصلی برنامه «مغزهایی که در چمدان جا نشد»
رونمایی از پوستر مستند «کد ۷۰۰»
جای خالی مستندی با محوریت آلودگی هوا در جشنواره سینما حقیقت/ احتمال نمایش اثر آتنبرو یا مستندی از جنگ ۱۲ روزه در افتتاحیه
فیلم‌های مُکری و فرهادی و دیگران در جشنواره «کرالا»
آغاز پخش زنده «رادیو قرآن ۲» با شعار «فرصتی نو در مسیر تلاوت»
پوستر مستند «آگیرا» رونمایی شد
آخرین اخبار
آغاز فصل تازه‌ای از قصه‌گویی در شب‌های طولانی زمستان
همکاری‌های مرزی در رشد اقتصادی شرط لازم برای جهش گردشگری است
رئیس رسانه ملی فردا به دانشگاه شهید بهشتی می‌رود
رونمایی از پوستر مستند «کد ۷۰۰»
گلستان در مسیر تبدیل شدن به قطب تولید سریال‌های تلویزیونی + فیلم
آغاز پخش زنده «رادیو قرآن ۲» با شعار «فرصتی نو در مسیر تلاوت»
کتاب «نود و نهمین نفر» در کمتر از یک‌ماه به چاپ دوم رسید
خاطره بازی با بهترین موسیقی‌های تاریخ سینما
پای مجریان هوش ساخته شده به شبکه جام‌جم باز شد + فیلم
جای خالی مستندی با محوریت آلودگی هوا در جشنواره سینما حقیقت/ احتمال نمایش اثر آتنبرو یا مستندی از جنگ ۱۲ روزه در افتتاحیه
پوستر مستند «آگیرا» رونمایی شد
مهاجرت دغدغه اصلی برنامه «مغزهایی که در چمدان جا نشد»
فیلم‌های مُکری و فرهادی و دیگران در جشنواره «کرالا»
پدیده پاییزی رسانه ملی؛ «خط قرمز» در صدر بازدید‌ها و تعامل‌ها در شبکه‌های اجتماعی
دیدار گروه‌های دانش‌آموزی با مادران و همسران شهدا