باشگاه خبرنگاران جوان - سریال «بهار شیراز» به‌عنوان جدیدترین محصول گروه نمایشی مرکز سیمرغ، به زودی به کنداکتور شبکه دو اضافه می‌شود. این مجموعه تلویزیونی با ساختاری اپیزودیک، اما در عین حال پیوسته ، روایت‌هایی مستقل را در هر قسمت پیش می‌برد و در کنار آن، با حضور کاراکترهای ثابت، یک خط داستانی کلی را نیز دنبال می‌کند.

«بهار شیراز» با نویسندگی و کارگردانی حسن وارسته و تهیه‌کنندگی ابوالفضل صفری ساخته شده و بازیگرانی چون مجتبی فلاحی، قربان نجفی، سودابه بیضایی، نسرین نکیسا، مازیار مهرگان، سارا رشیدی و ناهید استواری در آن نقش‌آفرینی می‌کنند.

این سریال که حال‌وهوایی اجتماعی و روایت‌محور دارد، در شبهای بلند زمستان، فصلی تازه از قصه‌گویی تلویزیونی را برای مخاطبان خود آغاز می‌کند.