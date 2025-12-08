باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند -کریل دیمیتریف، رئیس صندوق سرمایهگذاری مستقیم روسیه، از اتحادیه اروپا خواست تا برای نجات اروپا از مسیر اشتباهی که توسط تیم جو بایدن به آن سوق داده شده است، به دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا گوش دهد.
دیمیتریف در پلتفرم اکس نوشت: «تیم بایدن کاملاً بروکسل را اداره میکرد و اتحادیه اروپا را به مسیر اشتباهی سوق میداد - مهاجرت گسترده، برخورد ملایم با جرم و جنایت و زوال اقتصادی و تمدنی. اکنون بوروکراتهای اتحادیه اروپا ناگهان خواهان «عدم دخالت ایالات متحده» تحت رهبری ترامپ شدهاند. وقت آن است که به پدر گوش دهیم و اروپا را نجات دهیم.»
این اظهارات یک روز پس از آن منتشر شد که کاخ سفید یک استراتژی جدید امنیت ملی را منتشر کرد که خواستار آن بود که اروپا مسئولیت بیشتری برای دفاع از خود بر عهده بگیرد و صریحاً از مقامات اروپایی به دلیل داشتن «انتظارات غیرواقعبینانه» در مورد درگیری در اوکراین انتقاد کرد.
این اظهارات بخشی از مجموعهای از اظهارات روسیه است که به شدت از سیاستهای اتحادیه اروپا انتقاد میکند و اختلافات فراآتلانتیکی را برجسته میکند. دیمیتری مدودف، معاون رئیس شورای امنیت روسیه، تضادهای آمریکا و اروپا را برای روسیه «مفید» توصیف کرده بود، در حالی که علناً از درخواستهای ایلان ماسک، تاجر، برای لغو اتحادیه اروپا حمایت میکرد.
منبع: آرتی