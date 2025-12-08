رئیس‌جمهور اوکراین ادعا کرد پهپاد‌های ناشناس در نزدیکی هواپیمای او هنگام پرواز به سمت ایرلند مشاهده شده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، روز دوشنبه به خبرنگاران تأیید کرد که «پهپاد‌های ناشناس» در نزدیکی هواپیمای او که به سمت ایرلند در حرکت بود، مشاهده شده‌اند.

این حادثه هفته گذشته رخ داد و پهپاد‌ها بر فراز خلیج دوبلین دیده شدند. جیم اوکالاگان، وزیر دادگستری ایرلند، پیش‌تر اظهار کرده بود که این مانور «قطعاً» توسط «یک علاقه‌مند به پهپاد در حیاط خلوت» انجام نشده و افزوده بود که هدف احتمالاً تحت فشار قرار دادن اوکراین و اروپا بوده است.

رسانه‌های محلی ایرلند روز پنجشنبه گزارش دادند که یک کشتی دریایی تا پنج پهپاد را در نزدیکی مسیر پرواز هواپیمای ریاست جمهوری مشاهده کرده است.

در همین حال، زلنسکی در گفت‌و‌گو درباره جنگ، ابراز کرد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، «قطعاً می‌خواهد» آن را پایان دهد. وی اشاره کرد که تیم ترامپ نشان داده است که این موضوع برای واشنگتن «یک بازی» نیست.

برچسب ها: ولودیمیر زلنسکی ، حمله پهپادی
