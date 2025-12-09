تیم فوتبال پرسپولیس با تغییراتی در ترکیب خود به مصاف تیم فوتبال پیکان در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال می‌رود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در حالی در هفته سیزدهم لیگ برتر فوتبال امروز (روز سه شنبه) به مصاف تیم فوتبال پیکان در ورزشگاه خالی از تماشاگر پاس قوامین (دستگردی) می‌رود که سروش رفیعی را به علت محرومیت و امید عالیشاه و مارکو باکیچ را به علت مصدومیت در اختیار ندارد. همچنین محمد عمری دچار سرماخوردگی شده است و شاید اوسمار ریسک نکرده  و از این بازیکن در بازی امروز استفاده نکند.  

پیام نیازمند گلر ملی پوش پرسپولیس که در بازی دربی چند سیو عالی داشت و مانع گلزنی استقلال شد، در بازی با پیکان هم درون دروازه سرخپوشان پایتخت قرار می‌گیرد.  

مرتضی پور علی گنجی مدافع پرسپولیس چند هفته‌ای هست که در خط دفاع متزلزل نشان داده است. براین اساس به نظر می‌رسد اوسمار در بازی امروز از حسین کنعانی زادگان و حسین ابرقویی به عنوان زوج خط دفاعی بهره ببرد.  

به نظر می‌رسد میلاد محمدی و یعقوب براجعه در بازی با پیکان در دفاع‌های راست و چپ سرخپوشان قرار می‌گیرند.  

با توجه به غیبت سروش رفیعی و مارکو باکیچ به احتمال زیاد میلاد سرلک و محمد خدابنده لو زوج خط هافبک پرسپولیس را در بازی امروز تشکیل بدهند.  

همچنین با توجه به مصدومیت امید عالیشاه کاپیتان پرسپولیس به نظر می‌رسد که فرشاد احمد زاده در پست وینگر راست بازی می‌کند. اوستون اورونوف هم در وینگر چپ بازی خواهد کرد.  

محمد عمری هم دچار سرماخوردگی شده است و شاید اوسمار بر روی این بازیکن ریسک نکند و از تیوی بیفوما به جای عمری در خط حمله بهره ببرد و او به همراه  علی علیپور زوج خط حمله پرسپولیس را در بازی با پیکان تشکیل بدهند.  

ترکیب احتمالی تیم فوتبال پرسپولیس برابر پیکان به شرح زیر است.   

پیام نیازمند، حسین کنعانی، حسین ابرقویی، میلاد محمدی، یعقوب براجعه، میلاد سرلک، محمد خدابنده‌لو، اوستون اورونوف، فرشاد احمدزاده، تیوی بیفوما و علی علیپور.

