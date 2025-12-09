باشگاه خبرنگاران جوان؛ مسیح درخشنده - درخشش کریستین پولیسیچ باعث شد میلان در آخرین مسابقه از هفته چهاردهم سری آ در تورین پیروز شود. میلان در دیداری پرفرازونشیب که آلگری را به دلیل محرومیت روی نیمکت نداشت و در حالی‌که تا دقیقه ۶۷ بازنده بود، موفق شد با یک بازگشت تماشایی، تورینو را ۳-۲ شکست دهد و سه امتیاز ارزشمند را از دل یک بازی دشوار خارج از خانه به دست بیاورد.

شوک هفت دقیقه‌ای میزبان، موجب عقب‌افتادگی دو گله‌ی میلان تا دقیقه‌ی ۱۷ از تورینو شد. هرچند، گل فوق‌العاده‌ی آدرین رابیو در دقیقه‌ی ۲۵، اختلاف را به حداقل رساند تا روسونری امیدوار به رختکن برود. خبر بدتر برای میلان در این نیمه، مصدومیت رافائل لیائو بود. کریستین پولیشیچ کاپیتان تیم ملی آمریکا در دقیقه ۶۶ وارد زمین شد و حدود یک دقیقه بعد از ورودش به مسابقه، گل تساوی‌بخش بازی را روی ارسال ساموئله ریچی به ثمر رساند. طولی نکشید که پولشیچ که به لبران جیمز فوتبال معروف است، گل دوم خودش و سوم تیمش را این‌بار روی ارسال الکسیس سالماکرز وارد دروازه‌ی تورینی‌ها کرد تا کامبک میلان تکمیل شود.

روسونری با این پیروزی ۳۱ امتیازی شد و در صدر جدول سری آ قرار گرفت. ناپولی با امتیاز برابر در جایگاه دوم قرار گرفته و اینتر با ۳۰ امتیاز در رده سوم جای دارد.

در سایر دیدار‌های دیشب سری آ، پارما با یک گل پیزا را شکست داد و دنیله دروسی دومین پیروزی اش را با جنوا کسب کرد و ۲-۱ اودینزه را در شهر اودینه شکست داد.