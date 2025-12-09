باشگاه خبرنگاران جوان - ابراهیم قلعه سری معاون تعمیرات و نگهداری شرکت مدیریت تولیدبرق نکا گفت:واحد ۴ بخار نیروگاه شهید سلیمی نکا با ظرفیت ۴۴۰ مگاوات پس از انجام تعمیرات میاندوره‌ای به شبکه سراسری برق کشور پیوست.

او افزود: این واحد طبق برنامه به منظور انجام تعمیرات میاندوره‌ای و افزایش آمادگی برای تولید پایدار انرژی در زمستان پیشرو و تابستان سال آینده از مدار تولید خارج شده بود که پس از ۷ روز فعالیت فشرده تعمیراتی مجدداً به شبکه سراسری برق کشور بازگشت.

قلعه سری با اشاره به لزوم آمادگی حداکثری واحد‌های تولیدبرق برای تأمین پایدار انرژی مورد نیاز مشترکان شبکه، گفت: در این تعمیرات علاوه بر انجام بازدید‌ها و فعالیت‌های معمول در تعمیرات میاندوره‌ای، در راستای بازیابی توان و رفع محدودیت تولید واحد، اقداماتی از قبیل: رفع نشتی از مبدل A۰، تست رهیت، رفع نشتی از استیم کوئل، تمیزکاری و رفع نشتی کندانسور اصلی، تعویض تعدادی از آند‌های کندانسور، تمیزکاری کولر آب سرویس اصلی و کندانسور فرعی، قلیاشویی ایرهیتر، بازسازی و ترمیم تسمه‌های بسکت ها، رفع نشتی از ترنینگیر بویلر فیدپمپ توربینی و رفع نشتی از فن دوم تامین کننده هوای بویلر انجام شد.

