نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: تیم مدیریت شهری به چین اعزام شدند که اولین رام قطار را تحویل بگیرند و تا یک ماه و نیم آینده اولین قطار وارد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز ارائه گزارش محله‌گردی از محله طرشت و چند گزارش حسابرسی در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: پرونده تعدادی از باغات نیز در جلسه امروز بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تصمیم برای افزایش نرخ تاکسی با توجه به افزایش قیمت بنزین باید در هماهنگی با دولت باشد، تصریح کرد: در مورد تصمیم دولت در این زمینه اطلاع دقیقی نداریم، اما افزایش نرخ تاکسی باید در شورا مورد بررسی قرار بگیرد.

سروری با اشاره به لایروبی انهار در تهران یادآور شد: آمادگی‌های لازم در این زمینه وجود دارد؛ البته این آمادگی از هفته‌های قبل آغاز شده، اما متاسفانه شاهد بارش باران نبودیم. دعا کنید باران ببارد.

وی با اعلام اینکه تیم مدیریت شهری به چین اعزام شدند که اولین رام قطار را تحویل بگیرند، گفت: تا یک ماه و نیم آینده اولین قطار وارد خواهد شد. مهم این است که سد شکسته شده و به تدریج قطار‌ها وارد می‌شود. خوشحالی ما تولید قطار ساخت داخل است. فراز و فرود‌هایی در واگن‌سازی وجود داشت و در شرایط اعتصاب بودند، اما امروز می‌بینیم که تولید آنها در خطوط مترو فعال است که جای خرسندی دارد.

برچسب ها: رام قطار شهری ، شورای شهر تهران
خبرهای مرتبط
لطف الله فروزنده در دور سوم نظارت ستادی از منطقه ٨ بیان کرد:
ورود دو رام قطار ملی به ناوگان مترو نشان دهنده توان و همت بلند ایرانی است
چمران در جمع خبرنگاران اعلام کرد؛
اعزام تیمی به چین برای تحویل اولین محموله واگن‌ها؛ امروز
تولید متروباس‌ها از هفته گذشته آغاز شده است/ ورود اولین محموله اتوبوس‌های بی. آر. تی تا ۱۰ روز آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تصادف زنجیره‌ای ۱۶ خودرو در بزرگراه امام علی (ع) بر اثر نشت گازوئیل
اعمال قانون بیش از ۷ میلیون فقره تخلف ساکن در پایتخت طی امسال
تنفس هوای مطلوب در تهران
مادری از قصاص قاتلان پسرش گذشت
اجرای گام دوم طرح ملی محیط‌یار در تهران
احیای گسترده خانه موزه‌های تهران؛ از طالقانی تا فروغ
ارزیابی مجلس از طرح بیمه رانندگان مثبت است
خدائیان: شفافیت و رفع تعارض منافع، پایه اصلی پیشگیری از فساد است
محسنی اژه‌ای: ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر به کار گرفته شود
لزوم تقویت نیرو‌های متخصص در سازمان مشاور فنی و مهندسی
آخرین اخبار
اولین رام قطار چینی بهمن ماه وارد پایتخت می‌شود
خودرو‌های مکانیزه دو طرفه برای نظافت به بزرگراه‌های تهران می‌آیند
انسجام مردم توطئه‌های دشمنان را خنثی کرد
لزوم تقویت نیرو‌های متخصص در سازمان مشاور فنی و مهندسی
خدائیان: شفافیت و رفع تعارض منافع، پایه اصلی پیشگیری از فساد است
احیای گسترده خانه موزه‌های تهران؛ از طالقانی تا فروغ
ارزیابی مجلس از طرح بیمه رانندگان مثبت است
مادری از قصاص قاتلان پسرش گذشت
محسنی اژه‌ای: ظرفیت‌های قانونی برای تسریع در تعیین تکلیف زندانیان مُعسر به کار گرفته شود
اجرای گام دوم طرح ملی محیط‌یار در تهران
اعمال قانون بیش از ۷ میلیون فقره تخلف ساکن در پایتخت طی امسال
تصادف زنجیره‌ای ۱۶ خودرو در بزرگراه امام علی (ع) بر اثر نشت گازوئیل
تنفس هوای مطلوب در تهران
تاکید استاندار تهران بر ضرورت ریل‌گذاری قانونی و همکاری مردم در ساماندهی تردد موتورسیکلت‌ها
طرح «خانه‌ریز» شهرداری تهران؛ ایده خلاقانه یا بازی با سرمایه مردم؟
کیفیت عکس کارت ملی زیر ذره‌بین؛ اصلاحات در راه است
افزایش تشرف عمره گزاران ایرانی به سرزمین وحی در ماه‌های آینده
دومین آزمون استخدامی ویژه معلولان پیش از عید برگزار می‌شود
ایجاد شبکه بزرگ «ایران‌بانوها» / مادران و همسران شهدای جنگ ۱۲روزه تقدیر می‌شوند
باند شمالی تونل شهدای غزه امشب مسدود است
تعزیر مشاور املاک متخلف در پاکدشت
هیچ مراجعه‌کننده‌ای نباید با نارضایتی مجموعه قضایی را ترک کند
واکنش رئیس پلیس راهور فراجا به جریمه تاکسی‌ها در روز‌های اجرای طرح زوج و فرد
با شماره تلفن «۳۰۱۰۰» از وضعیت پرونده خود در دیوان عدالت مطلع شوید
بیش از ۲۰ هزار زندانی جرایم غیرعمد در زندان‌ها
دو برابر شدن ظرفیت مسافرپذیری مترو تا سال آینده/ تولید روزانه یک واگن قابل تحقق است
ورود دو رام قطار ملی به ناوگان مترو نشان دهنده توان و همت بلند ایرانی است
افزایش رقم کالابرگ سه دهک اول به ۶۲۰ هزارتومان
ارسال طرح مدیریت یکپارچه شهری به مجلس تا دو هفته آینده
سیاست همسایگی و منطقه‌گرایی ایران خیرخواهانه است