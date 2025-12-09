نایب رئیس شورای شهر تهران گفت: تیم مدیریت شهری به چین اعزام شدند که اولین رام قطار را تحویل بگیرند و تا یک ماه و نیم آینده اولین قطار وارد خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پرویز سروری نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران در حاشیه سیصد و هفتاد و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز ارائه گزارش محله‌گردی از محله طرشت و چند گزارش حسابرسی در دستور کار قرار دارد، اظهار کرد: پرونده تعدادی از باغات نیز در جلسه امروز بررسی خواهد شد.

وی با بیان اینکه تصمیم برای افزایش نرخ تاکسی با توجه به افزایش قیمت بنزین باید در هماهنگی با دولت باشد، تصریح کرد: در مورد تصمیم دولت در این زمینه اطلاع دقیقی نداریم، اما افزایش نرخ تاکسی باید در شورا مورد بررسی قرار بگیرد.

سروری با اشاره به لایروبی انهار در تهران یادآور شد: آمادگی‌های لازم در این زمینه وجود دارد؛ البته این آمادگی از هفته‌های قبل آغاز شده، اما متاسفانه شاهد بارش باران نبودیم. دعا کنید باران ببارد.

وی با اعلام اینکه تیم مدیریت شهری به چین اعزام شدند که اولین رام قطار را تحویل بگیرند، گفت: تا یک ماه و نیم آینده اولین قطار وارد خواهد شد. مهم این است که سد شکسته شده و به تدریج قطار‌ها وارد می‌شود. خوشحالی ما تولید قطار ساخت داخل است. فراز و فرود‌هایی در واگن‌سازی وجود داشت و در شرایط اعتصاب بودند، اما امروز می‌بینیم که تولید آنها در خطوط مترو فعال است که جای خرسندی دارد.