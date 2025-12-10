باشگاه خبرنگاران جوان _ سرهنگ رسول جلیلیان گفت: کلاهبرداران سایبری با درج آگهی‌های فریبنده، سیم‌کارت‌هایی را تحت عنوان سیم‌کارت سفید یا سیم‌کارت بدون فیلتر به فروش می‌رسانند.

وی تأکید کرد که این سیم‌کارت‌ها جعلی بوده و هیچ دسترسی واقعی به اینترنت آزاد یا بدون محدودیت ندارند.

رییس پلیس فتا البرز از کاربران خواست به هیچ وجه فریب تبلیغات وسوسه‌انگیز در شبکه‌های اجتماعی یا سایت‌های فروش سیم‌کارت را نخورند و پیش از خرید هرگونه سیم‌کارت یا خدمات اینترنتی، از قانونی بودن و اصالت آن اطمینان حاصل کنند.

جلیلیان گفت: کاربران برای خرید سیم‌کارت، فقط به نمایندگی‌های رسمی اپراتورها مراجعه یا از منابع معتبر اقدام کنند و به هیچ وجه سیم‌کارت‌هایی که تحت عنوان «سیم‌کارت سفید» یا «بدون فیلتر» تبلیغ می‌شوند، خریداری نکنند.

رییس پلیس فتا البرز یادآورشد که کاربران اطلاعات شخصی خود را هنگام خرید سیم‌کارت در سایت‌ها یا فروشگاه‌های غیررسمی وارد نکنند و قبل از خرید هر سیم‌کارت یا خدمات اینترنتی، از قانونی بودن و اصالت آن اطمینان حاصل نمایند.



وی افزود: هوشیاری و اطلاع‌رسانی به موقع کاربران ، مهم‌ترین راهکار پیشگیری از کلاهبرداری‌های سایبری است و پلیس فتا با رصد مداوم فضای مجازی، امنیت سایبری مردم را تضمین می‌کند.

پلیس فتا البرز تأکید دارد که تنها با رعایت نکات ایمنی و همکاری شهروندان می‌توان از گسترش این نوع کلاهبرداری‌ها جلوگیری کرد و امنیت فضای مجازی را حفظ نمود.

جلیلیان یادآورشد که شهروندان در صورت مشاهده موارد مشکوک یا کلاهبرداری، با شماره ۰۹۶۳۸۰ (مرکز فوریت‌های سایبری) تماس گرفته و موضوع را با کارشناسان پلیس فتا در میان بگذارند.

منبع ایرنا