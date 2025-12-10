معاون سازمان هلال‌احمر از ادامه عملیات امدادرسانی به حادثه‌دیدگان سیلاب و کولاک در استان‌های زنجان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر با اعلام جدیدترین گزارش از وضعیت امدادرسانی در استان‌های درگیر سیلاب، افزود: بارش‌های شدید در استان‌های زنجان، کردستان، آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، کرمانشاه موجب وقوع سیلاب، آبگرفتگی معابر و گرفتار شدن خودرو‌ها در برف کولاک شده است.

وی با اینکه تردد در محور زنجان–ماهنشان بدون زنجیرچرخ ممکن نیست، اظهار کرد: در محور‌های تهم–چورزق و زنجان–آببر، ۲۳۱ خودرو گرفتار برف و کولاک شدند که با حضور ۶ تیم عملیاتی، چهار دستگاه آمبولانس و دو خودروی نجات به ۶۴۲ فرد حادثه‌دیده در این محور، امدادرسانی شده‌است.

کبادی درباره شرایط استان کردستان هم گفت: در سطح شهرستان‌های مریوان و دیواندره و محور‌های سقز– دیواندره و گردنه ایرانخواه، ۱۰۲ خودرو در کولاک گیر افتادند که با حضور نیرو‌های امدادی هلال احمر، ۸۲۳ نفر امدادرسانی شده و عملیات تخلیه آب در ۱۶ منزل مسکونی دچار آبگرفتگی نیز انجام شده است.

به گفته وی، همچنین در جریان عملیات امدادی هلال احمر در کردستان، ۵۱۳ نفر اسکان اضطراری یافته و ۶ نفر نیز به مناطق امن منتقل شدند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به توزیع اقلام زیستی و غذایی شامل ۳۲۵ تخته پتو، ۳۴۸ بسته بیسکویت و ۲۷۱ بطری آب معدنی به ۱۰۰ نفر از حادثه دیدگاه کولاک و سیلاب، گفت: عملیات امداد و نجات در استان کردستان با بکار گیری۱۳ تیم عملیاتی، پنج دستگاه آمبولانس، یک خودروی نجات و هفت خودروی کمکدار انجام شده است.

کبادی با اشاره به شرایط جوی در آذربایجان غربی هم گفت: در محور تکاب–شاهین‌دژ و گردنه مایین‌بلاغ ۵۳ خودرو گرفتار کولاک شدند که با حضور و استقرار دو تیم عملیاتی به همراه دو دستگاه آمبولانس به ۱۹۱ نفر امدادرسانی شده است.

کبادی اظهار کرد: در محور اسکو–عنصرود آذربایجان شرقی هم یک خودرو با پنج سرنشین گرفتار برف شده بود که با حضور یک تیم عملیاتی و یک خودروی کمکدار سازمان امداد و نجات؛ رهاسازی شد.

وی همچنین به فعالیت‌های امدادی سازمان امداد و نجات در استان کرمانشاه اشاره کرد و گفت: در شهرستان سرپل‌ذهاب و با حضور یک تیم عملیاتی و یک خودروی کمکدار، علاوه بر تخلیه یک منزل مسکونی دچار آبگرفتگی، به چهار نفر امدادرسانی شده است، ضمن اینکه بارش باران در اکثر شهرستان‌های استان و بارش برف در شهرستان پاوه گزارش شده است.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تأکید کرد: با توجه به شرایط جوی، تیم‌های عملیاتی جمعیت هلال احمر در آماده‌باش کامل هستند و عملیات تا بازگشت شرایط به حالت عادی ادامه خواهد داشت.

منبع: هلال احمر

