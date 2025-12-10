پزشکیان تهران را به مقصد آستانه ترک کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان در جریان سفربه قزاقستان، پس از استقبال رسمی از سوی رئیس جمهور قزاقستان، با وی دیدار و گفت‌وگوی دوجانبه خواهد داشت و سپس به اتفاق، نشست هیئت‌های عالی‌رتبه دو کشور را به منظور مرور رئوس اصلی همکاری‌ها و بررسی راهکار‌های گسترش روابط فیمابین، برگزار خواهند کرد.

در پایان رایزنی‌ها نیز، سران ایران و قزاقستان ضمن حضور در مراسم امضای اسناد همکاری میان مقامات عالی دو کشور، در نشست مطبوعاتی نتایج گفت‌و‌گو‌های خود را تشریح خواهند کرد.

رئیس جمهور در این سفر علاوه بر بازدید و سخنرانی در دانشگاه پزشکی قزاقستان، در نشست مشترک تجار و بازرگانان دو کشور نیز شرکت خواهد کرد.

منبع: ریاست جمهوری