باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- عباس خطیبی معاون شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در خصوص آخرین وضعیت پیشرفت راهآهن چابهار _ زاهدان اظهار داشت: در حال حاضر، مسیر راهآهن چابهار تا زاهدان به طول تقریبی ۶۳۵ کیلومتر در دست اجراست. فاصله بین زاهدان تا خاش به طول ۱۵۴ کیلومتر در سال ۱۴۰۱ افتتاح شده و به بهرهبرداری رسیده است.
وی ادامه داد:حدود ۴۷۷ کیلومتر از مسیر، که مربوط به محدوده چابهار تا خاش است، هنوز در حال اجراست و تمرکز اصلی فعالیتها بر روی همین بخش قرار دارد. همانطور که پیش از این اعلام شد، از مسیر اجرایی بهصورت فعال استفاده میشود و روند کار بسیار مطلوب است.
او بیان کرد: در حال حاضر، پیشرفت کلی طرح حدود ۸۷ درصد است و با سرعت قابل توجهی در حال انجام است. به گونهای که در مهرماه امسال با وجود همه مشکلات و محدودیتها، ۵۰ کیلومتر از مسیر ریلگذاری شد و در آبانماه نیز بیش از ۸۸ کیلومتر عملیات ریلگذاری انجام شده است. متخصصین این حوزه تأیید میکنند که این حجم از عملیات در بازه زمانی یکماهه، نشاندهندهی فعالیت بسیار جدی، منسجم و پرقدرت در اجرای طرح است.
خطیبی توضیح داد: از مجموع ۴۷۷ کیلومتر محدوده چابهار تا خاش، اکنون کمتر از ۱۳۷ کیلومتر آن باقی مانده که برنامهریزی شده تا پایان سال جاری عملیات ریلگذاری این بخش نیز تکمیل شود. در بخش خاک تا ایرانشهرکه قسمت ابتدایی این محدوده محسوب میشود میزان پیشرفت پروژه حدود ۹۵ درصد است، به طوری که پیشبینی میشود تا حداکثر یکی دو ماه آینده، مسیر ۱۵۰ کیلومتری خاش تا ایرانشهر بهطور کامل آماده شود.
وی افزود: ایستگاه ایرانشهر نیز در حال حاضر حدود ۷۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و عملیات اجرایی در آن با سرعت مناسب ادامه دارد.
خطیبی گفت: بهطور کلی، از نظر تامین منابع مالی در دو سال گذشته توجه ویژهای به این پروژه شده است و بیش از ۲۲ همت منابع مالی به آن تزریق گردیده است. این موضوع سبب شده تا حجم عملیات و سرعت اجرای طرح بهطور محسوسی افزایش پیدا کند.
معاون شرکت ساخت افزود: در مجموع، زیرسازی کل مسیر حدود ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و شرایط فعلی پروژه چه از نظر مالی و چه از نظر اجرایی نسبت به سالهای گذشته کاملاً متفاوت و روبهجلو است
هزینه لجستیک در قیمت تمام شده کالا حدود ۱۵ درصد است
در ادامه این برنامه سید علیرضا سید وکیلی دبیر انجمن صنفی شرکتهای حملونقل ریلی با اشاره به اینکه در دنیای کسب و کار، چه در حوزه تولیدی و چه خدماتی، اقتصاد مقیاس نقش مهمی در کاهش قیمت تمامشده کالا و خدمات دارد.
وی ادامه داد:زمانی که شما بتوانید حجم تولید یا ارائه خدمات خود را افزایش دهید، سربارهای شما به طور مؤثری سرشکن میشوند و این به کاهش هزینهها کمک میکند.
او بیان کرد:یکی از بخشهای خدماتی که تحت تأثیر اقتصاد مقیاس قرار دارد، حوزه حمل و نقل است. به عنوان مثال، اگر شما کالاها را به جای ارسال با کامیونهای تکتک (بیست تن بیست تن) با قطارهای بزرگ (۲۰۰۰ تن) ارسال کنید، این کار به کاهش هزینههای حمل و نقل کمک میکند.
وی افزود:در این راستا، لجستیک بخش قابل توجهی از هزینههای تمامشده کالا را تشکیل میدهد. به طور کلی، میتوان گفت که حدود ۱۵ درصد از قیمت تمامشده کالاها به هزینههای لجستیک مربوط میشود. اگر بتوانید هزینههای لجستیک را حدود ۱۰ درصد کاهش دهید، این امر به طور مستقیم بر قیمت تمامشده کالا تأثیر مثبت خواهد گذاشت.
وی افزود: در نهایت، ایجاد اقتصاد مقیاس و بهینهسازی در حوزه لوجستیک میتواند به کاهش هزینهها و در نتیجه کاهش قیمت تمامشده کالا و خدمات کمک کند. این موضوع به ویژه در حوزه حمل و نقل بسیار حائز اهمیت است و میتواند رقابتپذیری کسب و کارها را افزایش دهد.