مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان گفت: با توجه به مشاهده بیماری آنفلوانزا آموزش مدارس و دانشگاه‌های استان روز‌های شنبه و یکشنبه هفته جاری غیرحضوری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - کاوه حقیقی مدیرکل مدیریت بحران استانداری زنجان گفت: با توجه به مشاهده بیماری آنفلوانزا در بین برخی دانش آموزان، دانشجویان و احتمال افزایش شدت بیماری تمهیداتی در این خصوص اندیشیده شد.

وی اضافه کرد: بر این اساس به منظور پیشگیری از گسترش احتمالی و قطع زنجیره انتقال و کنترل شیوع بیماری، بنا به پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و تصمیم ستاد مدیریت بحران استان و موافقت استاندار، آموزش حضوری در تمامی مدارس استان در تمام مقاطع تحصیلی در هر دو شیفت صبح و بعدازظهر و همچنین در تمامی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان غیر حضوری شد.

حقیقی افزود: فرآیند آموزش به صورت مجازی انجام خواهد شد و همچنین تمامی مهد‌های کودک و پیش دبستانی‌ها در سطح استان نیز در روز‌های فوق تعطیل خواهند بود.

