۴ ایرانی محبوس در زندان‌های گرجستان برای گذراندن باقیمانده دوران محکومیت خود به ایران منتقل شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - عسکر جلالیان، رئیس کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری از انتقال ۴ ایرانی محبوس در گرجستان به ایران خبر داد.

وی با اعلام این خبر گفت: با توجه به فقدان موافقت‌نامه لازم‌الاجرا میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری گرجستان درباره تبادل زندانیان، با پیگیری‌های دبیرخانه کمیته انتقال محکومین وزارت دادگستری و نمایندگی کشورمان در تفلیس و همچنین امور بین‌الملل قوه قضاییه، ۴ نفر از ایرانیان محبوس در گرجستان به کشورمان منتقل شدند.

این افراد که به علت جرایم مرتبط با مواد مخدر در گرجستان بازداشت و به حبس محکوم شده بودند، برای گذران باقیمانده دوران محکومیت خود به ایران منتقل شدند.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: انتقال زندانیان ، وزارت دادگستری ، گرجستان
