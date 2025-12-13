عضور شورای شهر تهران گفت: تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری صرفاً بر عهده شورای اسلامی شهر است.

باشگاه خبرنگاران جوان - سوده نجفی، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اجرای طرح ۳ نرخی شدن بنزین از امروز -شنبه ۲۲ آذرماه- اظهار داشت: موضوع افزایش قیمت بنزین تصمیمی بوده که در اختیار دولت قرار داشت و بنا بر اعلام رسمی از امروز اجرا شد. طبیعی است که تغییر در قیمت بنزین بر هزینه‌های حمل‌ونقل تأثیر می‌گذارد و ممکن است برخی رانندگان به دلیل این افزایش قیمت، تمایل به افزایش کرایه‌ها داشته باشند.

وی با تاکید بر قانونی نبودن افزایش خودسرانه کرایه‌ها گفت: بر اساس بند ۲۷ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور، تصویب نرخ کرایه وسایل نقلیه درون‌شهری صرفاً بر عهده شورای اسلامی شهر است. روال قانونی نیز کاملاً روشن است. شهرداری باید لایحه افزایش یا اصلاح نرخ کرایه را ارائه کند؛ این لایحه ابتدا در کمیسیون‌های تخصصی شورا بررسی و سپس در صحن علنی مطرح می‌شود و در نهایت پس از تصویب، برای بررسی به هیئت تطبیق فرمانداری ارسال می‌گردد تا پس از تأیید، مصوبه جهت اجرا به شهرداری ابلاغ شود. این روند درباره تمامی طرح‌ها و لوایح لازم‌الاجراست.

سوده نجفی ادامه داد: اگر شهرداری نظر جدیدی در این خصوص دارد، باید در قالب لایحه رسمی به شورا ارائه کند تا بررسی شود. تا زمانی که نرخ جدید به صورت رسمی تصویب، تأیید و ابلاغ نشده باشد، هرگونه افزایش کرایه توسط خطوط یا رانندگان تاکسی خلاف قانون است و هیچ فرد یا مجموعه‌ای حق افزایش خودسرانه کرایه را ندارد. در همین راستا، شهرداری و سازمان تاکسیرانی موظف‌اند نظارت جدی‌تری بر عملکرد خطوط داشته باشند و از هرگونه تخلف احتمالی جلوگیری کنند.

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران خاطر نشان کرد: بنده و سایر اعضای شورای اسلامی شهر تهران به مشکلات و دغدغه‌های رانندگان محترم تاکسی آگاه هستیم. طبیعی است که افزایش قیمت بنزین تنها بخشی از هزینه‌های این قشر است و هزینه‌هایی همچون قطعات یدکی، لاستیک، روغن، تعمیرات و استهلاک نیز در تصمیم‌گیری نهایی باید لحاظ شود. از این رو تأکید داریم که هر تصمیمی باید بر اساس محاسبات واقعی و کارشناسی شده اتخاذ شود تا هم از فشار مضاعف بر مردم جلوگیری شود و هم حقوق و معیشت رانندگان رعایت گردد.

سوده نجفی یادآور شد: نرخ کرایه تاکسی‌ها سالانه در ماه‌های پایانی سال یا ابتدای سال جدید تعیین می‌شود؛ اما در صورتی که تغییراتی مانند افزایش قیمت بنزین گیرد، شورا می‌تواند لایحه اصلاح نرخ میانه سال را نیز بررسی کند. این موضوع در چارچوب قانون قابل انجام است و شورا می‌تواند در صورت ارائه لایحه از سوی شهرداری، آن را با بررسی کند.

وی با اشاره به اختصاص سهمیه سوخت ویژه تاکسی‌ها گفت: تصمیم دولت در این زمینه باید به‌گونه‌ای باشد که در نهایت به نفع رانندگان و شهروندان تمام شود. عدم تأمین سهمیه مناسب می‌تواند فشار زیادی بر رانندگان وارد کند و به تبع آن، مشکلاتی برای مردم ایجاد نماید؛ لذا انتظار داریم دولت و وزارت کشور با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی رانندگان، سهمیه عادلانه و متناسبی را تعیین کنند. 

عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در پایان تاکید کرد: هدف شورا ایجاد تعادل بین حقوق رانندگان و رفاه شهروندان است. تصمیم‌گیری در این زمینه باید کاملاً منطقی، شفاف، قانونی و همراه با نگاه کارشناسی باشد تا هم رانندگان حمل‌ونقل عمومی و هم شهروندان رضایت داشته باشند.

