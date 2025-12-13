اتحادیه جهانی کشتی در پستی در صفحه اینستاگرام خود به بازگشت کاپیتان تیم ملی ایران واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - حسن یزدانی روز گذشته (جمعه ۲۱ آذرماه) با دوبنده استقلال جویبار به میدان رفت و ۲ پیروزی مهم را در وزن ۹۷ کیلوگرم کسب کرد. بازگشت یزدانی با واکنش اتحادیه جهانی کشتی همراه شد.

در صفحه اتحادیه جهانی کشتی در اینستاگرام آمده است: حسن یزدانی پس از نزدیک به ۵۰۰ روز دوری از تشک، در مسابقات لیگ و در وزن جدید (۹۷ کیلوگرم) به میادین کشتی بازگشت و توانست ۲ برد مقتدرانه را کسب کند.

حسن یزدانی دارنده ۱۰ مدال طلا، نقره و برنز المپیک و جهان پس از مصدومیت مجدد از ناحیه کتف با پیگیری و حمایت فدراسیون کشتی و کمیته پزشکی شانه خود را در فرانسه عمل جراحی کرد و خوشبختانه پس از بهبود کامل دیروز در ۲ کشتی به پیروزی رسید.

