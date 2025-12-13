باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲ قلم محصول مشمول قیمت گذاری تا پایان تیرماه باید اعلام شود تا کشاورزان بتوانند برمبنای آن برای کشت سال آینده برنامه ریزی بهتری داشته باشند که متاسفانه با گذشت حدود ۳ ماه از آغاز سال زراعی، تنها قیمت خرید تضمینی مصوب و ابلاغ شده است که این تاخیر در کشت موجب شده تا کشاورزان به سمت و سوی دیگر محصولات بروند.

با توجه به اهمیت خودکفایی محصولات کشاورزی در برنامه هفتم، تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی متناسب با تورم و هزینه های تولید از عوامل دستیابی به اهداف محسوب می شود که تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی می‌تواند کشاورزان را به کشت دیگر محصولات سوق دهد.

بنابر آمار سالانه بیش از ۱۳۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در کشور تولید می شود که به طور متوسط خوداتکایی در بخش کشاورزی به ۸۷ درصد رسیده است، از این رو با فراهم شدن زیرساخت و اعتبارات لازم خودکفایی در ۵ محصول اساسی باید به ۱۰۰ درصد برسد.

ضرورت قیمت گذاری محصولات کشاورزی متناسب با تورم

عطااللّه هاشمی رئیس بنیاد ملی گندمکاران گفت: ۱۸ آذرماه آخرین جلسه کمیسیون تخصصی باقی مانده محصولات کشاورزی برگزار شد و به جمع بندی نهایی برای شورا رسیدیم.

وی با بیان اینکه کمیسیون تخصصی سایر محصولات به اتمام رسیده است، افزود: برآوردها حاکی از آن است که در دوشنبه هفته آتی با برگزاری جلسه شورا، قیمت گذاری سایر محصولات انجام می شود.

هاشمی ادامه داد: قیمت گندم، جو و ذرت در شورای قیمت گذاری انجام شده و در خصوص سایر محصولات باقی مانده، جلسه هفته آتی شورا انجام می شود.

رئیس بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه قیمت گذاری متناسب با نرخ تورم انجام شده است، افزود: قیمت گذاری تمامی محصولات مناسب است و بی تردید تاخیر در قیمت گذاری ها در برنامه ریزی کشاورزان اثر گذار است.

به گفته وی، الزامات و امکانات برنامه هفتم فراهم نشده است که براین اساس آرمان گرایی در قانون برنامه هفتم اتفاق افتاده است که با فراهم شدن اعتبارات و امکانات لازم انتظار می رود موفقیت نسبی حاصل شود.

تاخیر در قیمت گذاری عامل اصلی سردرگمی کشاورزان در کشت پاییزه

پیمان عالمی رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: در جلسه اخیر کمیسیون تخصصی قیمت گذاری محصولات کشاورزی داشتیم که پیشنهاد جمع بندی برای شورای قیمت گذاری رفت که امیدواریم با تشکیل هرچه سریع تر قیمت ها مصوب و نهایی و توسط وزیر جهاد ابلاغ شود.

به گفته وی، اتاق اصناف کشاورزی به عنوان نماینده کشاورزان موافق استمرار روند تاخیر در اعلام قیمت گذاری ها نیستیم، از این رو امیدواریم هرچه سریع تر جلسات تشکیل و قیمت گذاری ابلاغ شود.

عالمی ادامه داد: تاخیر در قیمت گذاری ها، سردرگمی کشاورزان در کشت پاییزه به همراه داشته است و متاسفانه به رغم برگزاری جلسات و نرسیدن به اجماع نظر در خصوص قیمت گذاری، جلسات بدون نتیجه به جلسه آتی موکول می شود. گفتنب است در سنوات قبل با برگزاری یک جلسه صحن اصلی به جمع بندی می رسیدیم، اما اکنون به رغم برگزاری جلسات بدون نتیجه باقی مانده و به جلسات بعد موکول شده است.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: برگزاری جلسات مکرر در راستای صیانت از حق و حقوق تولیدکنندگان بوده، هر چند کاستی هایی در این خصوص داشتیم و با نگاه حمایت از تولیدکنندگان و بهره برداری مصرف کنندگان در جلسات دفاع کردیم.

بنابر گفته کارشناسان شورای قیمت گذاری انتظار می رود که نرخ سایر محصولات در جلسه دوشنبه شورای قیمت گذاری تعیین‌تکلیف شود تا کشاورزان نسبت به ادامه کشت و کار امیدوار شوند.