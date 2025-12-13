باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - مجتبی آرش نیا، تهیه‌کننده مستند روزی روزگاری تابستان که در نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند سینما حقیقت حضور دارد، بیان کرد: روزی روزگاری تابستان درامی درباره تابستان خاص یک سری از کودکان ایرانی است که این تابستان به علت وقوع یک حادثه خاص خیلی مخصوص شده است. کودکانی برای حضور در مستند انتخاب شدند که روایت‌هایی دارند. این روایت‌ها شنیدنی است و سعی کردیم خیلی مختصر و جمع و جور مسائل حوزه‌های مختلف را روایت کنیم و به جشنواره سینما حقیقت برسانیم.

وی افزود: روزی روزگاری تابستان، در بخش رقابتی ایران در نوزدهمین جشنواره سینما حقیقت حضور دارد. احسان آجورلو یک ایده اولیه برای این کار داشت که برایم جذاب بود. حس کردم دراماتیکی که دوست داریم در کار ایجاد می‌شود و یک انگیزه خاصی به من داد، انگیزه‌ای که به عنوان تهیه کننده وارد کار شوم.

وی ادامه داد: در واقع برای ما فارغ از بحث زمان، دقت و حساسیت مهم بود. در تمام پروژه به دلیل واقعه خاص، فشار زیادی را برای رساندن کار تحمل کردیم. ولی تمام فرآیند پژوهش و تولید کمتر از یک ماه طول کشید؛ اما فرآیندها و عمده‌سازی‌های بعدی حدود سی تا چهل روز زمان برد. در واقع از اوایل برج چهار یعنی تیرماه در گیر کار بودیم.

تهیه کننده مستند روزی روزگاری تابستان گفت: مخاطب وقتی فیلم را ببینید، حس می‌کند که این نام چقدر به موضوع فیلم می‌رسد و اینکه ما تابستان خاص یک سری کودکان همین مرز و بوم را روایت می‌کنیم.