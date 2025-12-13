پویش «به احترام حضرت معصومه (س)» با ۴۹۶ پرونده صلح و سازش در قم

باشگاه خبرنگاران جوان -حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیدکاظم موسوی رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به برگزاری پویش «به احترام حضرت معصومه (س)» در استان قم اظهار کرد: این پویش با الهام از سیره کریمه اهل‌بیت حضرت فاطمه معصومه (س) و به‌منظور ترویج فرهنگ صلح، دوستی و حل مسالمت‌آمیز اختلافات در راستای منویات مقام معظم رهبری و تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضائیه برگزار شد.

وی با اشاره به آمار قابل توجه حاصل از این پویش تصریح کرد: به یاری خداوند و شوراهای حل اختلاف استان و همچنین استقبال بسیار خوب مردم، در مجموع ۴۹۶ فقره پرونده با دستیابی به سازش و توافق طرفین، به صورت مسالمت‌آمیز خاتمه یافت که از این تعداد، ۵۴ فقره پرونده حقوقی و ۴۴۲ فقره پرونده کیفری بوده است.

رئیس‌کل دادگستری استان قم با اشاره به یکی از دستاوردهای برجسته این پویش گفت: در جریان این حرکت خداپسندانه، اقدام ارزشمند دیگری نیز به ثمر نشست، به‌طوری که با وساطت و پیگیری خستگی‌ناپذیر اعضای یکی از شوراهای حل اختلاف، پرونده یکی از زندانیان که به مدت ۹ ماه در حبس به سر می‌برد، مورد بررسی مجدد قرار گرفت و در نهایت با حصول سازش میان ایشان و طرف دیگر اختلاف، وی آزاد شد.

رئیس شورای قضایی استان قم در پایان با تأکید بر نقش محوری نهاد شورای حل اختلاف خاطرنشان کرد: این نتایج مبارک، گویای تأثیر مثبت، کارآمدی و ضرورت تداوم فعالیت‌های نهاد مردمی و ارزشمند شورای حل اختلاف در کاهش مرافعات قضایی، کاستن از بار دادگاه‌ها و تحقق هرچه بیشتر عدالت ترمیمی با محوریت رضایت، گذشت و آشتی است؛ این رویکرد، علاوه بر تسریع در فصل خصومت، به تحکیم بنیان خانواده و انسجام اجتماعی کمک شایانی می‌کند.

منبع:دادگستری قم