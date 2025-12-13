وزیر جهاد کشاورزی از رفع مشکلات اداری و ارزی در بندر امام خمینی و سرعت گرفتن تخلیه و توزیع کالاهای اساسی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ وزیر جهاد کشاورزی امروز (شنبه) به‌منظور ارزیابی آخرین وضعیت تامین نهاده‌ها، تسریع در فرآیند توزیع و رفع موانع احتمالی در زنجیره تامین بخش کشاورزی، به استان خوزستان سفر کرد.

غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: بندر امام خمینی به عنوان دروازه ورود بخش عمده نهاده‌های دامی و کالاهای اساسی کشور، برای ما بسیار حائز اهمیت است.

وی با بیان اینکه فعالیت در این بندر با سرعت مطلوبی در جریان است، افزود: خوشبختانه با دستورات گرهگشای روسای قوا در زمینه تأمین ارز و تسهیل مجوزهای تخلیه و حمل کالاهای اساسی و فاسد شدنی، مشکلات چند هفته اخیر برطرف شده است. هم اکنون فرآیند پهلوگیری کشتی‌ها، تخلیه و حمل کالا سرعت بیشتری گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی از وجود بیش از 4 میلیون تن کالای اساسی و نزدیک به 3.5 میلیون تن نهاده دامی در انبارهای این بندر و روی کشتی‌های در حال تخلیه خبر داد و گفت: این حجم، نوید تولید پررونق در حوزه دام و طیور کشور را می‌دهد و تولیدکنندگان می‌توانند نهاده مورد نیاز واحدهای خود را بدون دغدغه دریافت کنند.

وی در پاسخ به پرسشی درباره حجم کل کالاهای اساسی وارداتی از این بندر گفت: با توجه به نقش محوری این بندر این رقم به حدود 11 تا 12 میلیون تن رسیده است.

نوری قزلجه درباره تأثیر ارز ترجیحی بر قیمت کالاهای اساسی، گفت: سهم ارز ترجیحی در هزینه تمام شده تولید برخی کالاها مانند مرغ و تخم مرغ زیر 40 درصد و در مورد شیر، لبنیات و گوشت قرمز حتی زیر 20 درصد است. بنابراین عوامل دیگر اقتصاد کلان نیز بر قیمتها مؤثرهستند.

وی از اجرای اصلاحاتی در نظام توزیع نهاده‌های دامی تحت نظارت شرکت پشتیبانی امور دام خبر داد و تأکید کرد: نهاده‌ها حتماً به قیمت مصوب در سامانه «بازارگاه» توزیع می‌شوند و هیچ کس حق دریافت حتی یک ریال بیشتر از این قیمت را از دامداران و مرغداران ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی از تولیدکنندگان خواست مبلغی بیشتر از قیمت مصوب پرداخت نکنند و افزود: امیدواریم این انضباط در توزیع نهاده‌ها، بر قیمت محصولات نهایی نیز تأثیر مثبت داشته باشد.

وی افزود:اطمینان داد با سرعت فعلی کار، هیچ نگرانی از بابت تأمین کالاهای اساسی وجود ندارد و مردم می‌توانند آسوده خاطر باشند.

این سفر با محوریت بررسی میدانی روند تخلیه، بارگیری و توزیع نهاده‌های کشاورزی از طریق بندر امام خمینی انجام می شود. غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی عصر امروز از طریق فرودگاه بندر ماهشهر وارد استان خوزستان شد و مورد استقبال استاندار خوزستان قرار گرفت. از جمله برنامه‌های دیگر سفر یک روزه وزیر جهاد کشاورزی به استان بازدید از اسکله بیست و سوم بندر امام، انبارهای ذخیره غلات و برگزاری نشست با مدیران بندری و مسئولان جهاد کشاورزی استان است.

همچنین وزیر جهاد کشاورزی در جریان این سفر، ضمن بازدید از بخش‌های مختلف بندر، از نزدیک در جریان نحوه ورود، انبارش و توزیع نهاده‌های اساسی قرار خواهد گرفت و تصمیمات لازم برای بهبود روند تامین و پشتیبانی از تولیدکنندگان بخش کشاورزی اتخاذ می‌شود.

بندر امام خمینی (ره) یکی از بنادر مهم کشور است که نقش کلیدی در واردات کالاهای اساسی، از جمله بیش از 70 درصد این کالاها، ایفا می‌کند.

