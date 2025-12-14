باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
از مسئولیت تا کارآفرینی + فیلم

کارآفرینی برای هموطنان توانیاب و مسئولیت پذیر مسیر پر پیچ و خمی است.

باشگاه خبرنگاران جوان - از توانیابی تا کارآفرینی مسیر پیچ و خمی که هموطنان توان یاب را نه تنها متوقف نکرد بلکه از آنها والدینی سخت کوش و مسئولیت پذیر و مستقل ساخت.

 

