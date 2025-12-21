خراسان جنوبی، مهمان کاخ گلستان + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0646\u0645\u0627\u06cc\u0634\u06af\u0627\u0647 \u0645\u0634\u062a\u0631\u06a9 \u06af\u0648\u0647\u0631 \u0648 \u0633\u0646\u06af \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0631\u062f\u0648\u0633 \u062f\u0631 \u06a9\u0627\u062e \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0628\u0627 \u0639\u0646\u0648\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u06af\u0648\u0647\u0631 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646\u060c \u062a\u0627 \u06cc\u0644\u062f\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u00a0\u062f\u0631 \u0645\u062c\u0645\u0648\u0639 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u06a9\u0627\u062e \u06af\u0644\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0628\u0631\u067e\u0627 \u0634\u062f.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0631\u0648\u06cc\u062f\u0627\u062f \u0628\u0627 \u0647\u062f\u0641 \u0645\u0639\u0631\u0641\u06cc \u0638\u0631\u0641\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0641\u0631\u0647\u0646\u06af\u06cc \u0648 \u06af\u0631\u062f\u0634\u06af\u0631\u06cc \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0631\u062f\u0648\u0633 \u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631 \u0634\u062f. \u00a0\n\u00a0\n