خراسان جنوبی، مهمان کاخ گلستان + فیلم

نمایشگاه «از گوهر خراسان تا یلدای گلستان» در کاخ گلستان برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نمایشگاه مشترک گوهر و سنگ شهرستان فردوس در کاخ گلستان تهران با عنوان از گوهر خراسان، تا یلدای خراسان  در مجموع جهانی کاخ گلستان برپا شد.

این رویداد با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و گردشگری شهرستان فردوس برگزار شد.  

 

