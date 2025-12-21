باشگاه خبرنگاران جوان؛ اکبر باقری - یوفا لیگ ملت‌های اروپا را از سال ۲۰۱۸ راه اندازی کرد و این موضوع به پویایی فوتبال در قاره اروپا کمک کرد به همین دلیل کنفدراسیون فوتبال آسیا نیز قرار است این طرح را در قاره کهن به اجرا در آورد.

کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) تصمیم گرفته است برای ساختار بهتر در طول پنجره‌های بین‌المللی فیفا، یک رقابت بین‌المللی جدید به نام لیگ ملت‌های آسیا معرفی کند.

کنفدراسیون فوتبال آسیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: استفاده مؤثر از پنجره مسابقات بین‌المللی فیفا به دلیل محدودیت در دسترسی به حریف، افزایش هزینه‌های عملیاتی و پیچیدگی‌های لجستیکی، که اغلب ارزش ورزشی مسابقات بین‌المللی را کاهش می‌دهد، به طور فزاینده‌ای چالش برانگیز شده است به همین دلیل پس از یک فرآیند بررسی و مشورت داخلی جامع، کنفدراسیون در اصل تصمیم گرفته است که لیگ ملت‌های AFC را معرفی کند.

اتحادیه فوتبال اروپا لیگ ملت‌ها را در فصل ۲۰۱۸-۲۰۱۹ معرفی کرد تا بازی‌های دوستانه بی‌معنی را به حداقل برساند و به ملت‌ها فرصت رویارویی‌های رقابتی مقابل تیم‌های هم‌رتبه را بدهد.

داتوک سری ویندزور جان، دبیرکل AFC، گفت: لیگ ملت‌های AFC گامی مهم در راستای تعهد مداوم ما برای حمایت از توسعه ۴۷ فدراسیون عضو است.

جزئیات مربوط به برنامه، قالب، جدول زمانی و اجرای آن از طریق کمیته‌های مربوطه AFC و مشورت با ذینفعان بررسی و در زمان مناسب اعلام خواهد شد.