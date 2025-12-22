براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای ۸ شهر خوزستان آلوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ داده های مرکز پایش کیفی هوای کشو نشان می دهد که شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۳۰ در اولین روز از زمستان ۱۴۰۴، در شهرهای آبادان ۱۷۴، اهواز ۱۵۴، خرمشهر ۱۷۶ ، شادگان ۱۵۳، کارون ۱۶۵ و ماهشهر۱۶۰ میکرو گرم بر متر مکعب گزارش شده که گویای وضعیت قرمز و ناسالم است.

این شاخص در شهرهای دشت آزادگان ۱۲۱ و هویزه ۱۱۳ بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارند در این شرایط، توصیه میشود افراد دارای بیماریهای قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیتهای سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

شاخص کیفی هوا در آغاجری، امیدیه، اندیمشک، باغملک، بهبهان، دزفول، شوش، شوشتر، مسجدسلیمان، ملاثانی و هندیجان قابل قبول گزارش و شهرهای اندیکا، ایذه، دهدز، رامهرمز‌، لالی و هفتکل هوای پاک را تجربه کرده اند.

براساس تقسیم‌بندی شاخص کیفیت هوا (AQI):

- ۰ تا ۵۰: پاک

- ۵۱ تا ۱۰۰: قابل قبول

- ۱۰۱ تا ۱۵۰: ناسالم برای گروه‌های حساس

- ۱۵۱ تا ۲۰۰: ناسالم برای همه گروه‌ها

- ۲۰۱ تا ۳۰۰: بسیار ناسالم

- ۳۰۱ تا ۵۰۰: خطرناک

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور