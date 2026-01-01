بین الملل عکس باشگاه خبرنگاران جوان

عکس‌های برنده جوایز عکاس جوان سازمان حمایت از جانوران یا (RSPCA) منتشر شد. امسال عکس سر یک گوزن در فضایی تاریک و روشن برنده نهایی اعلام شد.

عکس‌های برنده جوایز عکاس جوان سازمان حمایت از جانوران یا (RSPCA) منتشر شد. امسال عکس سر یک گوزن در فضایی تاریک و روشن برنده نهایی اعلام شد.
