بین الملل عکس باشگاه خبرنگاران جوان

منتخبی از عکس‌های خبری جهان / ۳ دی ۱۴۰۴

منتخبی از عکس‌های خبری جهان / ۳ دی ۱۴۰۴
عکاس دریافتی
تاریخ انتشار ۰۳ دی ۱۴۰۴ ۰۷:۲۲
کد خبر
۹۰۳۸۷۸۸
نظر دادن
دانلود
گزیده‌ای از عکس‌های خبری منتشر شده در رسانه‌ها در این گزارش تصوری آمده است، که روایتگر جلوه های زندگی و لحظاتی است که انسان‌ها در روز‌های اخیر روز‌ها سپری کردند.

منتخبی از عکس‌های خبری جهان / ۳ دی ۱۴۰۴

گزیده‌ای از عکس‌های خبری منتشر شده در رسانه‌ها در این گزارش تصوری آمده است، که روایتگر جلوه های زندگی و لحظاتی است که انسان‌ها در روز‌های اخیر روز‌ها سپری کردند.
۰۳ / ۱۰ / ۱۴۰۴ - ۰۷:۲۲
/
برچسب ها: عکس خبری ، عکس منتخب از جهان
مطالب مرتبط
منتخبی از عکس‌های خبری جهان / ۳ دی ۱۴۰۴
young journalists club

عکس‌های منتخب خبری جهان / ۸ آذر ۱۴۰۴

منتخبی از عکس‌های خبری جهان / ۳ دی ۱۴۰۴
young journalists club

منتخبی از عکس‌های خبری جهان / ۲۸ آذر ۱۴۰۴

منتخبی از عکس‌های خبری جهان / ۳ دی ۱۴۰۴
young journalists club

عکس‌های منتخب خبری جهان / ۲۳ آذر ۱۴۰۴

پربازدیدترین عکس‌ها
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.